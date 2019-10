“Giải cứu phim Việt” liệu có cần thiết?

Trước đó, đạo diễn bộ phim Thưa mẹ con đi là Trịnh Đình Lê Minh cũng thống thiết kêu gọi khán giả mua vé “giải cứu” phim khi bị xếp chiếu vào khung giờ xấu (2 - 5 suất/ngày, không ở khung “giờ vàng”, rạp ở xa trung tâm). Cùng với anh còn có nữ đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp chung tay giúp sức “giải cứu phim” và kêu gọi mọi người cùng chia sẻ thông tin để nhiều khán giả biết đến lịch chiếu của Thưa mẹ con đi.

Vào tháng 1 năm nay, nhà sản xuất phim Yolo - Bạn chỉ sống một lần cũng cho biết: “Dù mới ra mắt chưa đầy một tuần lễ, thế nhưng số lượng suất chiếu của phim lại bị nhiều hệ thống rạp giới hạn khi xử ép, chỉ chiếu vào sáng sớm (9 - 11 giờ), xế chiều (13 - 16 giờ) hoặc tối muộn (21 - 23 giờ)”. Ê kíp sản xuất còn so sánh với trường hợp của phim Song lang và cho rằng phim của mình kém may mắn khi vừa không được nhà phát hành ưu ái, lại không có chiến dịch kêu gọi kiểu như “Cho Song lang thêm một tuần nữa”. Tháng 9.2018, khi Song lang chiếu tại rạp khá kén khán giả nên nhiều người yêu mến đạo diễn Leon Quang Lê và bộ phim này đã cùng nhau kêu gọi cho phim, để rồi phim được chiếu thêm 1 tuần với khẩu hiệu được lan truyền trên cộng đồng mạng “Yêu Song lang thêm lần nữa”.

Có thể thấy, Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi nếu có “chết” cũng không phải do bị bom tấn Hollywood “đè” khi chiếu cùng thời điểm - như nhiều phim Việt khác, mà từ nhiều lý do, trong đó có chất lượng phim. Có thể thấy phim chỉ hợp gu với một nhóm nhỏ đối tượng khán giả thích nhạc indie, có lối sống cá tính như hai nhân vật trong phim. Các phim khác như Song lang, Thưa mẹ con đi... cũng thế, bởi phim đã chọn chủ đề kén khán giả thì phải chấp nhận sức hấp dẫn của phim chỉ phủ sóng được bấy nhiêu người xem. “Khi làm phim thương mại chiếu rạp thì cần nghiêm túc xem xét thị hiếu. Còn nếu đã làm cho thỏa đam mê theo đúng gu của đạo diễn thì bớt than trách khi phim không được đông đảo khán giả đổ xô đi xem, bởi vấn đề không chỉ nằm ở tiền vé (gần 100.000 đồng) mà còn là thời gian phải bỏ ra khi đi xem, nếu đó không phải là một bộ phim hấp dẫn”, nhà phê bình phim Liên Hương nêu ý kiến.