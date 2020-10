Giải thưởng sách quốc gia 2020: Nhiều cuốn khó nhưng vẫn làm

Bà Nguyễn Thị Thu Hòa, chủ biên 2 cuốn sách nghiên cứu về tranh dân gian (giải B), chia sẻ về quá trình làm sách. Là chủ biên, bà cũng là người tổ chức sản xuất sách, nghĩa là bỏ tiền chi trả cho quá trình làm sách, in sách. Cuốn sách được in ra đẹp đẽ, bán chạy, được giải thưởng. Mặc dù vậy, bà cũng cho biết so với chi phí bỏ ra thì vẫn không có lãi. “Nếu chỉ tính đến doanh thu thì không thể làm được cuốn sách này”, bà Hòa chia sẻ.