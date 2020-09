‘Giòng sông không nhìn thấy’ của Phạm Ngọc Lân thắng giải Lừa vàng ở Ý

Liên hoan phim Concorto 2020 diễn ra từ ngày 22 - 29.8 tại tỉnh Piacenza (Ý). Bên cạnh giải Lừa vàng (Asino d’Oro) dành cho Giòng sông không nhìn thấy, giải thưởng đặc biệt của ban giám khảo tại Liên hoan phim Concorto năm nay thuộc về phim The End of Pain (A Proposal) của đạo diễn Hy Lạp Jacqueline Lentzou và phim Genius Loci của đạo diễn Pháp Adrien Merigeau. Giải thưởng từ hội đồng giám khảo trẻ là Clean with Me (After Dark) của đạo diễn Pháp Gabrielle Stemmer và Uzi (Ties) của đạo diễn Đức Dina Velikovskaya. Giải thưởng do khán giả bình chọn về tay Ijrain Maradona (Maradona’s Legs) của đạo diễn mang hai dòng máu Đức - Palestine Firas Khoury. Liên hoan phim Concorto do Hiệp hội phi lợi nhuận Concorto của Ý tổ chức, dành cho những người yêu thích điện ảnh , nhằm quảng bá phim ngắn và tạo mối liên hệ giữa khán giả, đạo diễn trẻ và các chuyên gia. Giải Lừa vàng là giải cao nhất của Liên hoan phim Concorto