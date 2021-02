“Thủ đô có gì thế hả bà?”

Có một câu hỏi ấy mà tôi lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, đến mức các anh chị đi cùng tôi phát mệt, dọa cốc đầu tôi nếu cứ nhoi nhoi không chịu ngồi yên như thế. Nhưng sao tôi có thể yên được, khi trong lòng là bao sự tò mò và phấn khích mỗi lúc một dâng đầy.

Tàu hỏa dừng lại ở ga cuối cùng, tiếng loa phát thanh rè rè vang lên, Hà Nội đón tôi bằng cái nắng vô cùng rực rỡ. Đứa trẻ quê lần đầu tiên lên phố, thu vào tầm mắt là tất cả sự náo nhiệt của thủ đô.

Thủ đô lớn lắm, những tòa nhà lớn, những dãy nhà san sát, tiếng còi xe, người và rất nhiều người. Bà sợ tôi đi lạc nên cứ nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé, còn tôi thì mải choáng ngợp nên bước chân lơ đễnh...

Bà tôi già rồi nên không đủ sức theo đàn cháu nhỏ, thế nên những ngày hôm sau bà gửi gắm chúng tôi cho cô chú sống trên đó, hoặc chỗ nào gần thì mấy chị em tôi có thể tự đi.

2. Nhà cô chú tôi gần hồ Hoàn Kiếm , sáng sớm anh chị đã gọi tôi dậy đi dạo bờ hồ. Tôi nghe nói hồ này có rùa, trong tập truyện tranh ở nhà còn vẽ cảnh rùa ngoi lên ngậm lấy thanh gươm báu cơ. Tôi không có cơ hội được nhìn thấy cụ rùa nổi lên trên mặt nước, nhưng lại được ngắm một cụ rùa khác nằm trong hộp kính ở đền Ngọc Sơn. Tận mắt chứng kiến một mẫu vật to lớn, lòng tôi không khỏi xúc động. Có lẽ tôi thích những câu chuyện xưa cũ, bởi đã từng nghe ông kể về những năm tháng chiến tranh, bởi có mẹ là giáo viên văn sử, nên cô bé như tôi mới cảm thấy thích thú khi được thăm quan những di tích lịch sử như thế.

Rời đền Ngọc Sơn, xa cầu Thê Húc, ngày hôm đó anh chị em tôi được chú lần lượt dẫn đi thăm lăng Bác và bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảnh một đoàn người thật dài xếp hàng để được vào viếng lăng, dưới cái nắng chang chang của mùa hè và tuổi trẻ không biết mệt. Lăng Bác gần hơn trước mắt, những chú lính gác mặc quân phục trắng đứng trang nghiêm. Cảm giác mát lạnh khi vào trong lăng, đột nhiên tôi được một chú nhấc bổng lên, hóa ra chú đưa tôi vào hàng phía trong để được ngắm Bác Hồ cho dễ. Tôi đã được nhìn thấy Bác rồi, Người đang ngủ thật say dưới ánh đèn dìu dịu. Tôi cảm thấy thật may mắn, trên cuộc đời này có bao em bé được thăm Bác như tôi?