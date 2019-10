‘Hai Phượng’ đụng độ ‘Na Tra’, ‘Ký sinh trùng’ trên đường đua Oscar 2020

Ít ngày sau thông tin Hai Phượng chính thức được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cử đi tranh giải Phim quốc tế hay nhất tại Oscar 2020, những đối thủ của bộ phim do đạo diễn Lê Văn Kiệt cầm trịch chính thức lộ diện thông qua danh sách 93 phim tranh tài tại hạng mục này. Năm nay, điện ảnh châu Á xuất hiện những cái tên vừa được giới chuyên môn đánh giá cao vừa có doanh thu phòng vé “khủng” phải kể đến như: Na Tra: Ma đồng giáng thế (Trung Quốc), Ký sinh trùng (Hàn Quốc), Bão trắng 2: Trùm á phiện (Hồng Kông)… Đây cũng chính là những “ngựa chiến” mạnh nhất châu lục mà Hai Phượng phải đương đầu trên đường đua danh giá.

Trước khi tranh giải tại Oscar 2020, Hai Phượng đã chinh chiến tại phòng vé Việt Nam cũng như nhiều thị trường khác như: Canada, Mỹ, Trung Quốc và xuất hiện trên nền tảng trực tuyến của Netflix. Phim được đánh gia cao bởi yếu tố hành động gay cấn, hấp dẫn. Đây cũng là tác phẩm thứ hai của Ngô Thanh Vân tranh giải Phim quốc tế hay nhất của Oscar. Trước đó, một tác phẩm khác đến từ “đả nữ” phim Dòng máu anh hùng là Cô ba Sài Gòn cũng từng đại diện Việt Nam tranh tài ở hạng mục tương tự song không vượt qua vòng loại để có mặt trong bảng đề cử rút gọn ẢNH: STUDIO 68

Ứng cử viên đắt giá nhất của châu Á tại hạng mục Phim quốc tế hay nhất phải kể đến Ký sinh trùng - kiệt tác điện ảnh của đạo diễn Bong Joon Ho. Tác phẩm được dự đoán sẽ là cái tên được vinh danh ở đêm trao giải danh giá bởi phim từng giành Cành cọ vàng tại liên hoan phim Cannes 2019 vừa khép lại vào tháng 5 vừa qua. Ký sinh trùng cũng nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới mộ điệu và đông đảo khán giả quốc tế. Tác phẩm cũng là phim nghệ thuật hiếm hoi vừa được xướng tên ở giải thưởng điện ảnh danh giá vừa giành được thắng lợi lớn trên mặt trận phòng vé quốc tế ẢNH: CJ ENTERTAINMENT

Một cái tên mới nổi từ thị trường châu Á trong hè 2019 là Na Tra: Ma đồng giáng thế của đạo diễn Sủi Cảo cũng góp mặt trong danh sách nói trên. Đổ bộ màn ảnh rộng xứ Trung vào tháng 7.2019, phim hoạt hình này đã nhanh chóng trở thành cái tên được săn đón nồng nhiệt tại đất nước tỉ dân. Tính đến nay, tác phẩm đã dành được 4,96 tỉ NDT tại quê nhà, trở thành phim có doanh thu cao thứ hai tại phòng vé Trung Quốc. Phim hoạt hình này được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ những biến tấu hài hước, dí dỏm về nhân vật quen thuộc Na Tra cũng như truyền tải nhiều thông điệp nhân văn, đáng suy ngẫm. Bên cạnh đó, kỹ xảo cũng là lợi thế lớn của phim khi Na Tra: Ma đồng giáng thế gây choáng ngợp với những khung ảnh hoàng tráng, tinh tế và chỉn chu trong từng chi tiết ẢNH: BEIJING ENLIGHT PICTURES

Bên cạnh những tác phẩm tiêu biểu đến từ châu Á, hạng mục Phim quốc tế xuất sắc nhất còn có sự góp mặt của nhiều kiệt tác đến từ nhiều nền điện ảnh thế giới như: The Boy Who Harnessed the Wind (Anh), Knuckle City (Nam Phi), The Chambermaid (Mexico), The Chambermaid (Pháp), Pain & Glory (Tây Ban Nha), System Crasher (Đức)…

Hạng mục năm nay được đổi tên từ Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất sang Phim quốc tế xuất sắc nhất và mở rộng danh sách đề cử rút gọn từ 9 lên 10 phim. Những tác phẩm có mặt trong 10 phim xuất sắc nhất sẽ được Viện Hàn lâm Mỹ công bố vào ngày 16.12. Các ứng cử viên sáng giá nhất cho các hạng mục của Oscar lần thứ 92 sẽ chính thức lộ diện vào ngày 13.1 tới. Giải thưởng điện ảnh được mong đợi nhất năm dự kiến được tổ chức vào ngày 9.2.2020.