Hàng loạt bom tấn mùa hè đồng loạt thay đổi lịch chiếu

Bom tấn Godzilla vs. Kong của đạo diễn Adam Wingard cũng thay đổi kế hoạch vào phút cuối đó là dời lịch chiếu từ cuối năm 2020 sang tháng 5.2021. Đây là phần phim nối dài "vũ trụ quái vật" (MonsterVerse) của Warner Bros. sau các bom tấn trước đó như Kong: Skull Island (2017) và Godzilla: King of the Monsters (2019)

Ảnh: Warner Bros.