Hậu ly hôn, Adele bán rẻ căn nhà từng chung sống với chồng cũ

Thông tin Adele bán rẻ căn nhà từng ở với chồng cũ được Daily Mail cũng như nhiều trang báo Anh đồng loạt đăng tải. Cụ thể, giọng ca Rolling in the deep đã bán bất động sản ở East Grinstead, West Sussex (Anh) với giá 3 triệu bảng (hơn 87,2 tỉ đồng) cho một nhà tài chính vào năm ngoái, không lâu sau khi cô và Simon Konecki đệ đơn ly hôn. Căn nhà này của “họa mi nước Anh” được xây dựng vào thế kỷ 18 với 8 phòng ngủ, một sân tennis, tất cả tọa lạc trong khu đất rộng 48 mẫu Anh (hơn 194.000 mét vuông).

Vẻ bình yên, cổ kính của căn nhà chính là yếu tố thu hút Adele bởi cô rất có hứng thú với cuộc sống ẩn dật. Một nguồn tin tiết lộ với The Sun rằng nữ ca sĩ Hello đã luôn mong muốn một cuộc sống không hào nhoáng bên cạnh Simon Konecki và con trai Angelo của họ. Được biết, Adele đã tậu căn nhà này vào năm 2017 với giá 4 triệu bảng (hơn 116,3 tỉ đồng). Điều đó có nghĩa rằng giọng ca sinh năm 1988 đã chấp nhận lỗ 1 triệu bảng để tạm biệt chốn bình yên yêu thích của mình. Tuy nhiên, cô vẫn sở hữu các bất động sản giá trị khác ở Anh bao gồm căn hộ ở Tây London và một ngôi nhà giấu kín.

Sau ly hôn, Adele và chồng đều ở Los Angeles (Mỹ) để tiện chăm sóc con trai Ảnh: Shutterstock

Được biết, hiện chủ nhân hit Someone like you dành nhiều thời gian ở Los Angeles (Mỹ), nơi mà cô và chồng cũ có nhà gần nhau để tiện cho việc cùng chăm sóc con trai 7 tuổi của họ. Theo truyền thông Anh, thẩm phán của tòa án ở Los Angeles đã chấp thuận yêu cầu đảm bảo sự riêng tư của vụ ly hôn giữa Adele và chồng cũ. Điều này đồng nghĩa với việc chuyện phân chia tài sản cùng nhiều thông tin đời tư khác sẽ được giữ kín. Những người tiếp cận thông tin của vụ ly hôn cũng sẽ phải ký một văn bản trong đó nêu rõ việc họ không được tiết lộ bất kỳ điều gì ra ngoài.

“Những vụ ly hôn ở Hollywood có thể kéo dài trong nhiều năm và trở nên cực kỳ xấu xí. Adele và Simon rõ ràng không muốn điều đó. Cả hai đều cam kết giữ sự việc riêng tư nhất có thể vì lợi ích của con trai họ. Bộ đôi đang cố gắng giải quyết vấn đề chung”, một nguồn tin khác tiết lộ.

Sau đổ vỡ hôn nhân, Adele tích cực giảm cân, cô cũng rục rịch ra mắt dự án âm nhạc mới sau bao năm im hơi lặng tiếng Ảnh: Instagram NV

Adele và bạn đời Simon Konecki tuyên bố chia tay vào tháng 4 .2019 sau 8 năm gắn bó bên nhau. Kể từ khi ly hôn, nữ ca sĩ 32 tuổi đã dành nhiều thời gian để cân bằng lại cuộc sống và chăm sóc bản thân nhiều hơn. Bà mẹ một con khiến nhiều người sửng sốt với hành trình giảm cân ngoạn mục chỉ trong thời gian ngắn. Rũ bỏ hình ảnh tròn trịa, mũm mĩm trong quá khứ, giọng ca đình đám nước Anh đang sở hữu thân hình mảnh mai và khuôn mặt sắc sảo hơn.

Tuy nhiên, nhiều fan tỏ ra lo lắng khi nữ ca sĩ đang giảm cân quá đà khiến cô tiều tụy và kém sắc hơn trước. Ngôi sao này từng chia sẻ cô giảm cân để khỏe mạnh hơn và làm tấm gương tốt cho con trai. Nữ nghệ sĩ cũng trở nên mạnh mẽ hơn sau biến cố hôn nhân: “Ngày trước, tôi hay khóc nhưng giờ tôi chỉ đổ mồ hôi”.