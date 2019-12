Hậu ly hôn Miley Cyrus, Liam Hemsworth lại dính tin đồn hẹn hò cùng người mẫu trẻ

Sau loạt ảnh tình tứ với nữ diễn viên trẻ Maddison Brown ở New York (Mỹ) cách đây không lâu, tài tử sinh năm 1990 lại bị bắt gặp thân thiết bên cạnh người mẫu Gabriella Brooks. Trong loạt ảnh mới nhất được Daily Mail đăng tải, cặp sao xuất hiện vui vẻ, thât thiết bên nhau trong kỳ nghỉ cuối tuần qua tại vịnh Byron (Úc). Thậm chí, Liam Hemsworth còn giới thiệu chân dài 21 tuổi với bố mẹ của mình là ông bà Craig và Leonie Hemsworth. 4 người có màn chào hỏi thân thiện và trò chuyện rôm rả trước khi cùng dùng bữa trưa thân mật. Người mẫu nước Úc trông khá hòa hợp với phụ huynh của “bạn trai tin đồn”. Sự xuất hiện của Gabriella Brooks bên cạnh nam diễn viên phim The last song cho thấy mối quan hệ của anh với Maddison Brown dường như không tiến triển tốt đẹp, hiện cả hai không còn xuất hiện cùng nhau.

Liam Hemsworth và "bạn gái tin đồn" dành kỳ nghỉ cuối tuần bên nhau ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH DAILY MAIL

Loạt ảnh trên nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, nhiều cư dân mạng tin chắc rằng Liam Hemsworth và mỹ nhân xứ chuột túi đang có mối quan hệ tình cảm đặc biệt nên nam diễn viên 29 tuổi mới quyết định giới thiệu Gabriella Brooks với gia đình của mình. Tin đồn cả hai hẹn hò càng trở nên có cơ sở hơn khi chân dài 9X và bạn trai của cô là Matt Healy đã không còn xuất hiện trong các bức ảnh trên Instagram suốt thời gian dài. Được biết, đôi trẻ đã chia tay từ nhiều tháng trước khi Gabriella Brooks trở nên thân thiết hơn Liam Hemsworth như hiện tại. Đối mặt với những đồn đoán đang rầm rộ đang hướng về mình, cả sao phim Trò chơi sinh tử và “bạn gái tin đồn” đều chọn cách im lặng.

Chân dài 21 tuổi cười đùa vui vẻ với bố mẹ của tài tử nước Úc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH DAILY MAIL

Nhiều dân mạng cho rằng đây là buổi "ra mắt" người yêu của Liam Hemsworth ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH DAILY MAIL

Trước đó, hồi tháng 8.2019, Liam Hemsworth và Miley Cyrus xác nhận chuyện đổ vỡ đồng thời em trai “Thần Sấm” Chris Hemsworth cũng nhanh chóng đệ đơn ly hôn vợ sau 10 năm gắn bó với lý do hai bên có những khác biệt không thể hòa giải. Tuy nhiên, một thông báo được tòa án cấp cao ký vào hôm 3.12 và gửi cho luật sư của tài tử 29 tuổi cho thấy chuyện ly hôn của cặp sao đình đám này chưa thực sự hoàn tất do cặp đôi cần bàn bạc, hoàn tất một số thủ tục cần thiết.

"Bạn gái tin đồn" của nam diễn viên 9X sở hữu vẻ ngoài nóng bỏng, cuốn hút ẢNH: INSTGRAM NV

Bên cạnh những đồn đoán liên quan đến tình cảm, thông tin về “bạn gái tin đồn” mới nhất của Liam Hemsworth cũng được dân mạng quan tâm. Được biết, Gabriella Brooks sinh năm 1998, cô hiện là người mẫu nổi tiếng tại Úc. Người đẹp 9X sở hữu nhan sắc cuốn hút, gợi cảm, đôi chân dài miên man và vóc dáng nuột nà, nóng bỏng. Theo The Sun, chân dài 21 tuổi vừa kết thúc mối tình 4 năm với nam ca sĩ Matt Healy nhóm The 1975 vào tháng 4.2019. “Đã có rất nhiều căng thẳng trong mối quan hệ của họ do Matt luôn tất bật với hàng loạt chuyến lưu diễn trong năm”, một nguồn tin tiết lộ với trang tin nói trên.