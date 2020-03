Hé lộ hậu trường hóa trang khuôn mặt biến dạng của Ngọc Lan bị tạt axit

Thế chỗ cho làn da mịn màng thường ngày chính là những vết sẹo chằng chịt đang rỉ máu khiến chính nữ diễn viên cũng phải hốt hoảng khi được chiêm ngưỡng. Theo nữ diễn viên đây chính là một trong những tạo hình “kinh dị nhất” suốt sự nghiệp diễn xuất của cô. Trước đó trong Mặn hơn muối Ngọc Lan cũng từng hóa trang sẹo nửa mặt, tuy nhiên nguyên nhân do bỏng lửa chứ không phải bị tạt axit như ở Luật trời.

Chia sẻ về trải nghiệm này, Ngọc Lan hào hứng nói: “Hóa trang xong Lan cảm thấy khá khó chịu vì có một lớp silicon dày trên mặt khiến lỗ chân lông bị bí, mồ hôi không thoát ra được. Đặc biệt sau khi hóa trang như vậy mình mới thấy thương chị Bích Hằng vì từ đầu đến cuối phim chị phải tạo hình sẹo nguyên mặt. Cũng may bộ phận hóa trang của đoàn phim làm việc rất có tâm, được đào tạo chuyên nghiệp, dụng cụ cũng là đồ cao cấp nên không gây kích ứng da diễn viên. Hóa trang cầu kỳ như vậy nên khi tẩy trang cũng mất nhiều thời gian hơn bình thường, mình phải gỡ từng vết sẹo bằng silicon ra sau đó mới tẩy trang, rửa mặt; nói chung rất nhiều bước và khá vất vả”.

Nhân vật Trang mà Ngọc Lan đảm nhận trong Luật trời là cô gái tham lam, ích kỷ nhưng lại rất chung tình. Vì lòng tham và lời xúi giục của người tình mà sẵn sàng nhúng tay vào tội ác, hãm hại đứa em nuôi cùng mình lớn lên dưới một mái nhà và từng giúp đỡ mình trong cơn hoạn nạn.

Nói về vai diễn này, Ngọc Lan thích thú chia sẻ: “Ngọc Lan khá hào hứng khi nhận được lời mời tham gia dự án Luật trời vì Võ Việt Hùng là đạo diễn Lan từng hợp tác trong bộ phim rất thành công trước đó mang tên Hai người vợ. Hơn nữa Luật trời cũng là đề tài về người phụ nữ trong xã hội Việt Nam ngày xưa nên Lan cảm thấy khá thú vị. Trong phim có 1 vai chính diện và 1 vai phản diện thì Lan thích phản diện hơn, có vẻ như nhà sản xuất cũng thích Lan đóng phản diện hơn nên đã mời vai Trang ngay từ đầu. Khi đọc kịch bản mình thấy có nhiều điểm khá thú vị nhưng cũng không ít khó khăn”.

Điều đầu tiên cô và cả ê-kíp phải làm là xác định lại thời gian, bối cảnh, mốc lịch sử của phim để đưa ra sự thống nhất trang phục, khiến khán giả không cảm thấy sự sai lệch, thiếu kiến thức về mảng thời trang. Về cái khó thứ hai, nữ diễn viên bật mí chính là sợ trùng màu với vai diễn trong Hai người vợ trước đó. "Bởi Hai người vợ và Luật trời có cùng đạo diễn, cùng nhà sản xuất và cùng diễn viên. Tức cũng là Quỳnh Lam - Ngọc Lan đảm nhận hai nhân vật đối nghịch nhau trong phim. Vì vậy Lan phải nghiên cứu kỹ lưỡng cách thể hiện nhân vật để khán giả không bị nhầm lẫn giữa hai bộ phim. Đó chính là hai điều Lan nghĩ tới đầu tiên khi nhận vai Trang trong phim Luật trời”.

Khi được hỏi thích vai thiện hay vai ác, Ngọc Lan vui vẻ đáp muốn nhận cả hai vì mỗi nhân vật đều mang màu sắc khác nhau giúp cô có thêm sự trải nghiệm. Tuy nhiên để nâng cao khả năng diễn xuất, vượt qua chính mình thì nữ diễn viên có phần thích vai phản diện hơn.

“Theo quan điểm của Lan con người ai cũng có 50% thiện 50% ác, cho nên những người mình cảm thấy họ ác thì không phải họ ác hoàn toàn mà là do lý do nào đó. Khi sinh ra trên cuộc đời này tất cả chúng ta đều là những đứa trẻ lương thiện nhưng sau khi bị cuộc sống , xã hội, môi trường tác động một số người đã đi theo con đường không đúng đắn. Người ác không phải sinh ra đã ác, họ đã từng là những đứa trẻ lương thiện và họ cũng có những phút giây lắng đọng, hối lỗi khi nghĩ về điều sai trái bản thân đã làm. Lan thích đóng vai phản diện hơn vì diễn biến nội tâm nhân vật phong phú; dù ác vẫn có những phút giây lắng đọng suy nghĩ về lỗi lầm bản thân khi cái thiện trỗi dậy. Cái khó của diễn viên chính là tìm được cái khó của nhân vật để khi mình thể hiện nhân vật đó khán giả có thể hiểu và ra rút ra được bài học cho bản thân. Đó chính là thứ Lan muốn chinh phục cũng là lý do Lan muốn thể hiện vai ác nhiều hơn”, Ngọc Lan thích thú tâm sự.