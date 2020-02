Hoãn khai mạc Năm du lịch quốc gia 2020

Lễ khai mạc sẽ được tổ chức vào thời điểm thích hợp.

Năm du lịch quốc gia là sự kiện du lịch thường niên do Bộ VH-TT-DL phối hợp địa phương thực hiện. Năm nay, năm du lịch quốc gia do Bộ VH-TT-DL và UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức với chủ đề Hoa Lư cố đô ngàn năm với các lễ hội chùa Bái Đính , khu di tích Hoa Lư, Di sản Tràng An; cuộc thi Hoa hậu Kinh đô ASEAN 2020, tuần du lịch Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An, tuần lễ Cúc Phương đại ngàn, hội thảo quốc tế về nghệ thuật hát xẩm, giao lưu nghệ thuật các tỉnh có di sản thế giới...