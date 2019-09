'Hoàng tử xiếc' Quốc Cơ và Quốc Nghiệp bị rớt… viên chức

Nghệ sĩ Quốc Cơ và Quốc Nghiệp nắm giữ hai kỷ lục Guinness thế giới Nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ và Quốc Nghiệp hiện nắm giữ cùng lúc hai kỷ lục Guinness thế giới: Chồng đầu đi lên nhiều bậc thang nhất: 90 bậc thang (hoàn thành trong 52 giây), lập tại Nhà thờ chính tòa Girona, Tây Ban Nha vào ngày 10.1.2017, phá kỷ lục trước đó của Tang Tao và Su Zengxian (Trung Quốc) thiết lập năm 2014 với 25 bậc thang. Quốc Cơ và Quốc Nghiệp cũng bịt mắt, chồng đầu đi lên và xuống 10 bậc thang trong thời gian nhanh nhất (53,97 giây) tại Chương trình La Notte dei Record (The Night of Records), TV8 (Ý), vào ngày 31.12.2018. Tháng 6.2018, Quốc Cơ và Quốc Nghiệp là nhóm thí sinh duy nhất không phải là người Anh, lọt vào đêm chung kết của Britain's Got Talent (mùa 12). Tuy chỉ đứng thứ 5 trong đêm chung kết nhưng Giang Brothers đã giành được 9,5% số phiếu bình chọn của khán giả. Hai anh em Quốc Cơ và Quốc Nghiệp cũng có thêm một kỷ lục nữa đó là Nghệ sĩ ưu tú trẻ nhất Việt Nam. Quốc Cơ được phong tặng năm 28 tuổi, Quốc Nghiệp năm 26 tuổi…