Hội An yêu cầu du khách không ăn mặc phản cảm khi tham quan phố cổ

Ngày 16.3, ông Tống Quốc Hưng, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin TP.Hội An (Quảng Nam), cho biết TP. Hội An sẽ đặt may các trang phục trang nghiêm, đặt tại các di tích tín ngưỡng để phát cho du khách ăn mặc không đúng quy định. Ngoài ra, tại mỗi khu di tích sẽ bố trí nhân viên trực nhắc nhở nếu du khách mặc trang phục quá hở hang, phản cảm.

Theo ông Hưng, quy định trang phục du khách phải đúng thuần phong mỹ tục đã có nhiều năm trước. Tuy nhiên thời gian gần đây, địa phương chưa triển khai quyết liệt do ảnh hưởng dịch Covid-19,

Trước đó, vào giữa tháng 2.2021, mạng xã hội lan truyền hình ảnh cô gái “thả rông” vòng 1, tạo dáng chụp ảnh rất phản cảm ở di tích Chùa Cầu. Ngay khi đăng tải, những hình ảnh trên lập tức khiến dư luận phản ứng dữ dội. Bên dưới bài viết, nhiều người để lại bình luận nhằm bày tỏ sự phản đối gay gắt hành vi ăn mặc lố lăng của cô gái ở chốn tôn nghiêm, đặc biệt là ở di tích lịch sử - văn hóa Chùa Cầu. Ngoài ra, không ít người lên án việc cô gái vô tư “thả rông” vòng 1 khi chụp ảnh với một đứa trẻ.

Ngay sau đó, Phòng Văn hóa - Thông tin TP. Hội An đã nhanh chóng kiểm tra vụ việc, gửi thông tin đến cơ quan công an để xác minh, yêu cầu cô gái này gỡ các hình ảnh phản cảm chụp tại di tích Chùa Cầu trên trang Facebook cá nhân.

Theo ông Hưng, khi xác định cô gái này là người ở TP.HCM, TP. Hội An đã có văn bản đề nghị Sở TT-TT Quảng Nam làm việc với Sở TT-TT TP.HCM để có biện pháp răn đe, nhắc nhở hành vi vi phạm này chứ chưa có chế tài để xử phạt.