Hồng Kông chiếu lại 2 tác phẩm kinh điển để tưởng nhớ Trương Quốc Vinh

Tác phẩm đầu tiên được tái phát hành là The Bride with White Hair (Bạch phát ma nữ). Đây là bộ phim kinh điển mà Trương Quốc Vinh đóng cặp cùng Lâm Thanh Hà và từng “làm mưa làm gió” trên màn ảnh năm 1993. Bạch phát ma nữ dựa trên cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp nổi tiếng bậc nhất của Lương Vũ Sinh với nội dung xoay quanh chuyện tình đẹp nhưng đầy sầu thảm. Tác phẩm đã nhiều lần được chuyển thể thành phim điện ảnh lẫn truyền hình nhưng phiên bản do Vu Nhân Thái cầm trịch và được bộ đôi Lâm Thanh Hà - Trương Quốc Vinh thể hiện được xem như phiên bản xuất sắc và có tầm ảnh hưởng nhất. Không chỉ thu hút người xem nhờ diễn xuất tuyệt vời của cặp trai xinh gái đẹp, phim còn chinh phục khán giả trong việc cân bằng được các yếu tố võ thuật, hư cấu, bi kịch và lãnh mạn. Bạch phát ma nữ dự kiến sẽ trình diện người hâm mộ xứ Cảng thơm vào ngày 1.4, đúng 17 năm ngày mất của Trương Quốc Vinh.

Sau Bạch phát ma nữ, The Phantom Lover (Dạ bác ca thanh - 1995) là tác phẩm thứ hai trở lại rạp để kỷ niệm 17 năm ngày mất của Trương Quốc Vinh. Tác phẩm một lần nữa đánh dấu màn hợp tác của ngôi sao sinh năm 1956 với đạo diễn Vu Nhân Thái. Dạ bác ca thanh là phiên bản làm lại của bộ phim Trung Quốc Song at midnight (1937), lấy cảm hứng từ cuốn tiếu thuyết Pháp The Phantom Of The Opera (Bóng ma trong nhà hát). Không chỉ được khen ngợi hết lời với vai nam chính bên cạnh Ngô Thanh Liên, Trương Quốc Vinh còn gây thương nhớ với ca khúc chủ đề phim do anh sáng tác và thể hiện. Dạ bác ca thanh đã giành một số giải lớn tại Giải thưởng điện ảnh Hồng Kông 1996, trong đó có giải Đạo diễn nghệ thuật xuất sắc nhất. Phim dự kiến trở lại rạp chiếu vào ngày 8.4 tới.