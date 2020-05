Hồng Kông thực hiện giãn cách ngay trong rạp phim

Theo Variety, một trong những hệ thống rạp lớn ở xứ Cảng Thơm là Broadway Cinemas đã có danh sách cụ thể những dự án được chiếu phục vụ khán giả từ 8.5. Đó là những tác phẩm như Don’t worry, he won’t get far on foot; Tora-san, wish you were here; Better days... Hay bộ phim hoạt hình Trolls world tour của hãng Universal, đặc biệt được xem nhiều dưới hình thức phát hành VOD (phim được chiếu theo yêu cầu của khán giả trên mạng) và giúp "ông lớn" này thu về tổng doanh thu trên 100 triệu USD cũng sẽ tái ngộ khán giả trên màn ảnh rộng. Tuy bị hệ thống rạp chiếu lớn nhất ở Mỹ là AMC "cạch mặt" nhưng tác phẩm này của Universal vẫn được Broadway Cinemas ưu ái.