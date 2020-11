'Hot boy nổi loạn' Linh Sơn tái xuất

Đạo diễn Chris Columbus chia sẻ rằng tỷ phú Donald Trump đã yêu cầu ông phải giao một vai diễn trong Home Alone 2 để có thể quay phim.

Bài thánh ca buồn - chủ đề đêm nhạc Elvis Phương (ảnh) do Phòng trà Tiếng Xưa tổ chức, sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 12.12 tại Sân khấu IDECAF - Viện Trao đổi văn hóa với Pháp (28 Lê Thánh Tôn, Q.1, TP.HCM).

Sự xuất hiện của minh tinh gạo cội Meryl Streep trong Let Them All Talk là điểm cộng lớn, thu hút sự chú ý cho bộ phim của đạo diễn Steven Soderbergh.