Hương Giang xuất hiện với diện mạo đàn ông sau 7 năm chuyển giới

Chiều 3.12, nữ ca sĩ chuyển giới xuất hiện tại buổi họp báo công bố bộ phim điện ảnh Sắc đẹp dối trá với diện mạo của một chàng trai. Cô mặc vest, để tóc ngắn mái ngố, tô da nâu. Nói về lý do nhận vai diễn Hang Dương trong phim, Hương Giang cho biết: “Không phải vì phim cũng nói về một nhân vật chuyển giới mà Giang nhận vai. Lý do chính là do kịch bản thuyết phục mình. Câu chuyện về cuộc đời Hương Giang không phải là mới. Nếu mà là câu chuyện về việc chuyển giới hay cuộc đời Hương Giang thì trên sách, báo đầy rẫy, không cần phải lên phim nữa”. Hương Giang cũng tiết lộ mình đồng cảm với kịch bản phim vì bản thân là một người chuyển giới, nên khi phim khai thác vấn đề sâu hơn trong sinh hoạt, đời sống của những người sau khi chuyển giới thành công khiến cô đồng cảm.