Huyền thoại nhạc phim người Ý Ennio Morricone qua đời

Những tác phẩm tiêu biểu có phần âm nhạc mê đắm được Ennio Morricone sáng tạo trong nhiều thập niên qua có thể kể đến như Cinema Paradiso (1988), phim kinh dị The Thing (1982), Days of Heaven (1978) và nổi tiếng hơn cả là tác phẩm miền viễn Tây The Good, the Bad and the Ugly (1966). Âm nhạc của nam nghệ sĩ sinh năm 1928 đã làm mê đắm "quái kiệt" điện ảnh Quentin Tarantino , khiến nhà làm phim này "mượn" nhạc của ông và sử dụng lại trong các tác phẩm như Kill Bill, Inglourious Basterds và Django Unchained. Sau đó, chính Quentin Tarantino đề nghị nhà soạn nhạc hợp tác trong tác phẩm The Hateful Eight, ông gật đầu và cơ duyên đó giúp Ennio Morricone nhận giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp là Nhạc phim xuất sắc nhất tại mùa giải 2016.