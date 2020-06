Ian Holm, sao phim 'Chúa tể những chiếc nhẫn' qua đời

Ngày 19.6 (giờ địa phương), The Guardian cho biết nam diễn viên kỳ cựu xứ sương mù Ian Holm đã trút hơi thở cuối cùng ở một bệnh viện thuộc thủ đô London (Anh), hưởng thọ 88 tuổi. Thông tin trên được cơ quan đại diện của nam nghệ sĩ phát đi trong cùng ngày. Nguyên nhân cái chết của ông là do ảnh hưởng của bệnh Parkinson.

Phía đại diện của nam diễn viên thông báo với truyền thông: "Với nỗi đau buồn vô hạn, chúng tôi phải thông báo rằng Sir. Ian Holm đã qua đời trong buổi sáng này ở tuổi 88. Ông ra đi yên bình trong sự chứng kiến của người thân".

Ảnh: New Line Cinema

Trước đó, ông từng ghi dấu ấn ở kinh đô điện ảnh khi đóng vai người máy nhân tạo Ash trong phim quái vật không gian Alien (1979) của đạo diễn Ridley Scott. Đây là tác phẩm mở đường cho dòng phim sinh tồn ngoài vũ trụ. Bên cạnh những dự án lớn, ông còn xuất hiện trong nhiều tác phẩm khác ở Hollywood có thể kể qua như The fifth element (1997), The aviator (2004), ông lồng tiếng trong phim hoạt hình của Pixar/Disney là Ratatouille (2007)...