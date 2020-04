Huyền thoại 'Pelé - Cuộc đời và thời đại'

Cuốn sách do cây bút thể thao người Anh chấp bút, từng khiến độc giả say mê tại Anh và Mỹ, nay đã có mặt tại Việt Nam. Câu chuyện về cuộc đời cầu thủ duy nhất 3 lần vô địch World Cup (1958, 1962 và 1970) cùng những kỷ lục với hơn 1.200 bàn thắng của Pelé mà cả Messi lẫn Cristiano Ronaldo khó sánh được. Thông qua việc tái hiện các trận đấu, giải đấu mà Pelé tham gia , cuốn sách còn hé lộ nhiều câu chuyện hậu trường đầy bất ngờ, kể cả những mối quan hệ đặc biệt của danh thủ Brazil với các tổ chức lớn như FIFA hay các tên tuổi bóng đá lớn Sir Bobby Charlton, Diego Maradona. Nhờ lợi thế được Pelé ưu ái dành cho nhiều cuộc phỏng vấn độc quyền, tác giả Harry Harris giải đáp những tò mò thú vị về “ông vua” bóng đá như Pelé ngán hậu vệ nào nhất hay thích đá cặp với ai, Pelé so sánh như thế nào giữa Messi, Cristiano Ronaldo và Neymar...