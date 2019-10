‘Joker’ bỏ túi hơn nửa tỉ USD sau 12 ngày phát hành

Vị trí thứ 3 trong danh sách phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua thuộc về Gemini Man với màn tái xuất của “Thần đèn” Will Smith sau “bom tấn” tỉ đô Aladdin. Bộ phim do Lý An ngồi ghế đạo diễn đã có màn chào sân trị giá 20,5 triệu USD và nhận được điểm B trên CinemaScore trong ngày khởi chiếu. Bên cạnh phần mở màn khá ấn tượng tại phòng vé nội địa, Gemini Man đã sớm xuất hiện tại 5 thị trường vào tuần trước và bổ sung 58 thị trường ở tuần này, đưa doanh thu quốc tế của tác phẩm cán mốc 39 triệu USD. Pháp và Đức là hai thị trường đầu tiên của phim và hiện vẫn là nơi Gemini Man thu về nhiều tiền nhất với doanh số lần lượt là 5,1 triệu USD và 4,5 triệu USD. 25.10 tới, Gemini Man sẽ ra mắt tại hai thị trường trọng điểm khác là Đài Loan và Nhật Bản

ẢNH: PARAMOUNT