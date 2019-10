‘Joker’ công phá phòng vé toàn cầu dù vấp phải nhiều mối lo về bạo lực

Tuần này, khán giả sẽ có nhiều lựa chọn mới khi ra rạp bởi nhiều tân binh đang rục rịch đổ bộ màn ảnh rộng. Trong số các tác phẩm chuẩn bị lao vào cuộc đua phòng vé Bắc Mỹ, phải kể đến những cái tên nổi bật như: phim hoạt hình The Addams family của Universal, Gemini Man do đạo diễn Lý An cầm trịch với màn tái xuất của Will Smith cùng nhiều tên tuổi đình đám hay bộ phim hài Jexi được Lionsgate “khai hỏa” ở khoảng 2.300 rạp nội địa

ẢNH: PARAMOUNT