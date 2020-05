Justin Bieber, Ariana Grande lần đầu thu âm ca khúc gây quỹ giúp trẻ em

Cả hai giọng ca đều hy vọng tác phẩm sẽ bán chạy, có đông đảo người xem trên mạng để càng nhiều trẻ em được giúp đỡ càng tốt. Theo Reuters, tiền gây quỹ từ nhạc phẩm sẽ được chuyển trực tiếp đến tổ chức từ thiện First Responders Children’s Foundation, sau đó tổ chức này sẽ trực tiếp giúp đỡ những trẻ em.

Ý tưởng ban đầu về ca khúc Stuck with u của Justin Bieber và Ariana Grande khá độc đáo, nó được thể hiện sinh động qua tranh minh họa do nữ họa sĩ Liana Finck làm việc cho tạp chí New Yorker thực hiện. Trong ngôi nhà nhỏ, có hai người đang ngồi lại với nhau, người này giữ tay người kia mang nhiều ẩn dụ trong mùa dịch. Phía nữ ca sĩ sinh năm 1993 cũng chia sẻ về dự án hợp tác với giọng ca Baby: "Chúng tôi mong muốn sẽ tạo nên khác biệt to lớn trong nhạc phẩm này, vực tinh thần bạn dậy và khiến bạn hạnh phúc".