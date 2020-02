Justin Bieber lần đầu tiết lộ về việc 'chơi hàng' từ năm 13 tuổi

Bước sang tuổi 25, nam ca sĩ Canada Justin Bieber có nhiều thứ khiến các sao mới vào nghề mơ ước: tiếng tăm vang khắp thế giới , cơ ngơi và một cô vợ đẹp. Thế nhưng ít ai biết được, bên ngoài những ánh hào quang mà nam ca sĩ gặt hái được là những vùng tối khiến cho chính anh khi kể lại cũng bùi ngùi. Không ít lần giọng ca sinh năm 1994 kể về việc mình từng lún sâu vào tệ nạn như thế nào nhưng lần đầu tiên, trong bộ phim tài liệu về chính anh mang tên Justin Bieber: Seasons, nam nghệ sĩ mới cho biết nhiều chi tiết mà thời gian qua phía truyền thông lẫn người hâm mộ không biết.

Justin Bieber: Seasons là bộ phim tài liệu dài 10 tập phát trên YouTube từ ngày 27.1, do Justin Bieber sản xuất chính. Hiện loạt phim đã phát được 6 tập. Thông qua những tập phim này, giọng ca Baby cho biết anh dùng chất kích thích từ năm 13 tuổi, khi tiếng tăm của anh bắt đầu vang xa trong giới showbiz. Justin Bieber nhớ lại: "Mọi người không biết mọi thứ nghiêm trọng như thế nào đâu. Đó là một sự đáng sợ. Điều đầu tiên tôi làm khi thức dậy những buổi sáng đó là chơi thuốc". Không chỉ sử dụng cần sa, giọng ca Never say never còn sử dụng nấm gây ảo giác, nghiện rượu nặng.

Trong quá khứ, chàng ca sĩ Canada nhiều lần phải vào đồn do thường xuyên quậy phá. Sự nghiệp âm nhạc của Justin Bieber đi liền với scandal Ảnh: Daily Beast

Cũng trong những tập phim của Justin Bieber: Seasons, nam nghệ sĩ thừa nhận sở dĩ anh lún sâu vào chất kích thích bởi vì đó là lối thoát duy nhất của anh khi tiếng tăm, công chúng bủa vây xung quanh, theo South China Morning Post. Bước chân vào con đường âm nhạc từ năm 2007 và liên tục cho ra đời những bài hit "đốn tim" người hâm mộ, tình cũ của Selena Gomez cho biết anh liên tục cảm thấy áp lực.

Bộ phim tài liệu giúp cho người xem có cái nhìn cụ thể hơn về chân dung âm nhạc Justin Bieber, người khiến cho fan thổn thức vì những bài hit chất ngất nhưng đồng thời cũng khiến cho khán thính giả bất ngờ về quá khứ nổi loạn của mình. Trước đó, vào tháng 9.2019, trên tài khoản Instagram cá nhân, nam nghệ sĩ đăng một bài dài tiết lộ về quá khứ phê pha khói thuốc, xem thường phụ nữ và những hành động ngông cuồng.

Góc khuất cuộc đời của Justin Bieber được hé lộ qua loạt phim tài liệu Justin Bieber: Seasons Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, chủ nhân album Believe quyết định dừng chơi thuốc khi nhận ra bản thân đang ở bờ vực của sự nghiệp ca hát lẫn sức khỏe : "Tôi quyết định làm lại cuộc đời bởi vì tôi đang chết mòn". Một trong những chia sẻ của ca sĩ triệu view khiến khán giả bất ngờ đó là những vệ sĩ lẫn người nhà hay lén vào phòng kiểm tra mạch của anh có còn đập trong lúc ngủ hay không trong giai đoạn nam ca sĩ nghiện nặng.

Bên cạnh những chi tiết về đời tư nhiều mảng tối, Justin Bieber: Seasons còn cung cấp cho khán giả nhiều điều về gia đình, sự nghiệp âm nhạc của Justin Bieber, đặc biệt là người vợ anh hai lần kết hôn Hailey Baldwin.