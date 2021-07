K-ICM bắt tay cùng các tên tuổi quốc tế tung sản phẩm mới

Cụ thể, nhà sản xuất trẻ K-ICM cùng các tên tuổi quốc tế Plastik Funk, Polmoya và 9tySlac sẽ phát hành track Give me your love qua Revealed Recordings vào ngày 23.7. Give me your love là sản phẩm âm nhạc đánh dấu lần đầu tiên có sự xuất hiện của nghệ sĩ Việt Nam trên hãng thu âm Revealed Recordings của Hardwell. Track nhạc giúp ghi danh K-ICM vào cùng danh sách với những DJ/nhà sản xuất hàng đầu thế giới như Blasterjaxx, Sick Individuals, W&W... Đây được xem là một cột mốc đầy khích lệ trong sự nghiệp cá nhân của K-ICM.

Ca khúc này được dự đoán sẽ được đón nhận một cách rộng rãi nhờ sự đan xen giữa các yếu tố văn hóa , với âm hưởng phương Tây được hòa quyện cùng những rung cảm của phương Đông. Khi lời ca bay bổng “I still think of you/I want you come back” cất lên, bản nhạc được tiếp nối với bộ gõ mang đến năng lượng sôi động. Giai điệu ngọt ngào cùng phần beat tràn đầy năng lượng, Give me your love hứa hẹn sẽ lan tỏa mạnh trong mùa hè này.