Kang Ha Neul kết đôi với 'bạn gái cũ Hyun Bin' Kang Sora trong phim mới

Theo Soompi, mới đây, ê kíp sản xuất bộ phim điện ảnh Story of You and the Rain có sự tham gia của Kang Ha Neul và Kang Sora đăng tải những hình ảnh đóng máy tác phẩm sau khi hoàn thành lịch quay. Bộ phim thuộc thể loại tình cảm xã hội, kể câu chuyện về một cặp đôi dù mong nhớ nhau trong suốt thời gian dài nhưng lại không thể gặp mặt.

Kang Ha Neul được tiết lộ sẽ đảm nhận vai diễn điện ảnh đầu tiên trong 3 năm gần đây. Anh hóa thân thành nhân vật Young Ho, người đàn ông trẻ không có bất kỳ mục tiêu lớn nào trong cuộc sống . Young Ho chấp nhận một cuộc đời vô nghĩa cho đến khi bắt đầu trao đổi thư với một phụ nữ, khiến anh thay đổi cách sống của mình. Kang Sora đảm nhận vai Soo Jin, một học sinh cùng trường luyện thi với Young Ho, đang cố gắng học lại để vào được đại học.

Kang Ha Neul (bìa trái) và Kang Sora (bìa phải) vui vẻ trên phim trường Story of You and the Rain Ảnh: Soompi

Chia sẻ về vai diễn, Kang Ha Neul cho biết: "Tôi đã quyết định xuất hiện trong phim vì tôi nghĩ đó sẽ là một câu chuyện nhẹ nhàng và để lại ấn tượng cho mọi người trong một thời gian dài. Niềm tin đó của tôi càng được củng cố trong quá trình quay phim. Tôi nghĩ rằng mình sẽ giữ được những cảm xúc mà nhân vật Young Ho đem lại khá lâu sau khi phim đóng máy".

Trong khi đó, nữ diễn viên Kang Sora bày tỏ: "Bộ phim là một câu chuyện đáng yêu và tình cảm. Tôi có cảm giác như mình đang sống trong những ký ức từ 17 năm trước và có một chút buồn bã khi trở lại với thực tế. Tôi biết ơn tất cả những người đã tặng tôi những kỷ niệm tuyệt vời như vậy".

Story of You and the Rain do đạo diễn Jo Jin Moo - người đứng sau thành công của Making Family và Suicide Forecast - chỉ đạo. Phim dự kiến ra mắt khán giả trong năm 2021.

Kang Sora sinh năm 1990, là một nữ diễn viên, người mẫu Hàn Quốc . Cô bắt đầu nổi tiếng với vai diễn trong bộ phim điện ảnh Hàn Quốc Sunny và sau đó là những tác phẩm truyền hình thu hút nhiều người theo dõi như Doctor Stranger, Misaeng... Kang Sora từng thừa nhận hẹn hò nam tài tử Hyun Bin vào tháng 12.2016. Tuy nhiên, chỉ một năm sau đó, cặp sao tuyên bố chia tay vì lịch trình bận rộn.