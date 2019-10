‘Kẻ hủy diệt’ Arnold Schwarzenegger khoe ảnh hội ngộ Thành Long trên đất Mỹ

Theo tiết lộ của Arnold Schwarzenegger, ông và Thành Long bất ngờ gặp nhau khi nam diễn viên kỳ cựu vừa trở về Mỹ sau chuyến đi vòng quanh thế giới quảng bá cho phần mới nhất của thương hiệu Kẻ hủy diệt gắn liền với tên tuổi của mình.

Trong bức ảnh được bố vợ Chris Pratt đăng tải trên mạng xã hội, ông cùng siêu sao võ thuật Hoa ngữ mặc đồ giản dị và khuôn mặt vui vẻ trước ống kính. Nam nghệ sĩ 72 tuổi đăng kèm dòng trạng thái: “Thật tuyệt khi tình cờ gặp lại người bạn cũ đồng thời là một anh hùng trong lòng tôi Jackie Chan (tên tiếng Anh của Thành Long) sau khi tôi trở về từ tour quảng bá Terminator: Dark Fate (Kẻ hủy diệt: Vận mệnh đen tối). Với tôi, cậu ấy quả là một huyền thoại và là một nguồn cảm hứng lớn lao”.

Arnold Schwarzenegger và Thành Long trong Long ấn cơ mật ẢNH: UNIVERSAL

Bài đăng của diễn viên gạo cội này khiến nhiều người hâm mộ không khỏi phấn khích, vui mừng vì màn tái ngộ của hai huyền thoại đại diện điện ảnh Hollywood và Hoa ngữ. Bức ảnh nói trên nhanh chóng nhận về hơn 1,3 triệu lượt thích cùng khoảng 10.200 bình luận chỉ trong khoảng 1 ngày đăng tải.

Trên tài khoản Instagram có hơn 2,6 triệu người theo dõi, Thành Long cũng đăng tải khoảnh khắc chụp cùng Arnold Schwarzenegger và bày tỏ: “Thật vui khi gặp lại một người bạn cũ, một huyền thoại của lòng tôi - Arnold Schwarzenegger”. Trước đó, sao phim Túy quyền đã có mặt tại Beverly Hills (Los Angerles, Mỹ) để nhận giải thưởng Albert R. Broccoli Britannia của BAFTA Los Angeles nhằm ghi nhận những đóng góp của nam diễn viên đối với làng giải trí toàn cầu. Siêu sao võ thuật Trung Quốc đến Mỹ đúng lúc “ông hoàng cơ bắp” của Hollywood vừa hoàn thành chuyến quảng bá phim mới nên hai người có dịp hội ngộ.

Ngôi sao võ thuật 65 tuổi vừa nhận giải thưởng uy tín tại Mỹ ẢNH: INSTAGRAM NV

Được biết, Thành Long và Arnold Schwarzenegger trở nên thân thiết hơn kể từ khi họ cùng góp mặt trong Journey To China: The Mystery Of Iron Mask (tựa Việt: Long ấn cơ mật). Tác phẩm hành động giả tưởng quy tụ dàn sao Hoa ngữ lẫn quốc tế vừa được khởi chiếu tại phòng vé từ tháng 8.2019. Trong phim, Thành Long thủ vai Bạch pháp sư có nhiệm vụ bảo vệ sức mạnh của Long Vương trong khi Arnold Schwarzenegger hóa thân thành vị quan cai ngục thành London. Cả hai huyền thoại điện ảnh đã có màn đối đầu nảy lửa trong Long ấn cơ mật khiến người xem thích thú.

Sau vai diễn trong Long ấn cơ mật, Arnold Schwarzenegger tái xuất màn ảnh rộng với phần phim mới nhất của thương hiệu Kẻ hủy diệt với tên Terminator: Dark Fate. Phim dự kiến ra mắt vào ngày 1.11 tại Bắc Mỹ và được hãng Paramount phát hành tại hơn 3.500 cụp rạp nội địa với kỳ vọng tác phẩm có thể thu về khoảng 44 triệu USD trong ba ngày đầu ra mắt. Trong phim, bố vợ của tài tử Chris Pratt tiếp tục hóa thân thành người máy T-800 huyền thoại.

Arnold Schwarzenegger sắp đổ bộ màn ảnh rộng với phần mới nhất của Kẻ hủy diệt NẢH: PARAMOUNT

Arnold Schwarzenegger sinh năm 1947, hơn Thành Long 7 tuổi. Ông được biết đến là ngôi sao hành động đình đám đồng thời tham gia con đường chính trị và từng giữ chức Thống đốc bang California. Thập niên 1980, 1990 là thời hoàng kim của dòng phim hành động cơ bắp tại Hollywood và Arnold Schwarzenegger là biểu tượng vĩ đại nhất của dòng phim này. Xuất thân từ một vận động viên thể hình chuyên nghiệp, nam diễn viên dần chinh phục được khán giả và trở thành hình mẫu lý tưởng cho nhiều thế hệ siêu sao hành động sau này.

Nếu so kè về gia tài điện ảnh, Thành Long và Arnold Schwarzenegger đích thực là “kẻ tám lạng, người nửa cân”. Arnold Schwazenegger nổi tiếng với hàng loạt tác phẩm hành động kinh điển khiến khán giả mê mẩn như: Terminator (Kẻ hủy diệt), Predator, Total Recall, True Lies... Trong khi đó, Thành Long vang danh khắp thế giới với những bộ phim võ thuật ăn khách như: Túy quyền, Giờ cao điểm, Long huynh hổ đệ, Câu chuyện cảnh sát, Kẻ ngoại tộc, Cậu bé Karate, Vua kungfu, 12 con giáp…