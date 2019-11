Keanu Reeves công khai nắm tay cộng sự lâu năm trên thảm đỏ

Theo People hôm 5.11, nam diễn viên phim Sát thủ John Wick cùng cộng sự lâu năm Alexandra Grant đã cùng tham gia sự kiện LACMA Art + Film Gala tại Los Angeles (Mỹ) vào cuối tuần qua. Cả hai không ngần ngại nắm tay nhau trên thảm đỏ, và cười nói không rời trong suốt sự kiện. Những hình ảnh tình tứ của cặp đôi khiến nhiều người tin chắc rằng Keanu Reeves đã tìm được tình yêu mới sau nhiều năm sống lẻ bóng. Tuy nhiên, đại diện của tài tử người Canada vẫn chưa phản hồi với People về “nghi án” hẹn hò này.

Tài tử 55 tuổi không ngần ngại nắm tay cộng sự ở chốn đông người. Tuy nhiên, phía nam diễn viên chưa phản hồi về tin đồn hẹn hò của anh ẢNH: PEOPLE

Được biết, Keanu Reeves và Alexandra Grant là bạn bè đồng thời là cộng sự của nhau trong suốt nhiều năm qua. Hai nghệ sĩ có cơ hội hợp tác trong việc xuất bản hai cuốn sách Ode to happiness (2011) và Shadows (2016). Trong khi Keanu Reeves chịu trách nhiệm phần nội dung thì đối tác nữ của anh đảm nhận khâu thiết kế hình minh họa. Năm 2017, họ cùng thành lập nên nhà xuất bản X Artists’ Books và tiếp tục gắn bó với nhau trong công việc. Theo People, Alexandra Grant năm nay 46 tuổi, cô tốt nghiệp Đại học Swarthmore và hiện là nghệ sĩ hoạt động tại Los Angeles.

Đây không phải lần đầu tiên khán giả trông thấy Keanu Reeves và Alexandra Grant thân mật bên nhau. Hồi giữa tháng 10.2019, cặp đôi đã lọt vào “tầm ngắm” của cánh săn ảnh khi khoác tay nhau tình tứ sau khi rời khỏi một nhà hàng địa phương.

Hai nghệ sĩ liên tục nắm tay và vui vẻ tạo dáng trước ống kính ẢNH: PEOPLE

Keanu Reeves vốn được biết đến là ngôi sao kín tiếng trong chuyện đời tư. Tài tử sinh năm 1964 từng hẹn hò với nữ diễn viên Jill Schoelen trước khi tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên Jennifer Syme. Họ từng có với nhau một người con vào năm 1999 song đứa trẻ sau đó qua đời vì sinh non. Hai năm sau, Jennifer Syme cũng ra đi ở tuổi 28 vì tai nạn xe hơi. Đây được xem như biến cố lớn trong cuộc đời nam diễn viên.Từ đó đến nay, tài tử Ma trận luôn gắn liền với hình ảnh cô độc, lạnh lùng, anh sống tối giản và tập trung hết sức cho công việc.

Năm 2019 được xem như một năm thành công của Keanu Reeves khi anh tham gia loạt tác phẩm ăn khách như: Sát thủ John Wick 3, Toy story 4, Always Be My Maybe. Nam diễn viên 55 tuổi cũng vừa xác nhận trở lại với vai diễn nổi tiếng Neo trong Ma trận 4 - dự án lên kế hoạch bấm máy vào đầu năm 2020.