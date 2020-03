Kha Chấn Đông: Ngôi sao Hoa ngữ lụn bại sự nghiệp vì ma túy

Giữa thời buổi màn ảnh Hoa ngữ sở hữu nhiều gương mặt nam thần khiến hội chị em mê như điếu đổ, có lẽ cái tên Kha Chấn Đông một lần nữa khiến người ta phần nào cảm thấy tiếc nuối vì nam nghệ sĩ sinh năm 1991 này vừa có tài, sắc nhưng sự nghiệp lại lận đận chỉ vì một lầm lỡ trong quá khứ.

Kha Cảnh Đằng: Vai diễn đáng nhớ

Nhắc đến Kha Chấn Đông không thể không nhắc đến vai diễn Kha Cảnh Đằng của anh trong phim You are the apple of my eye (tựa Việt: Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi) của đạo diễn Cửu Bả Đao. Trong bộ phim chuyển thể từ quyển truyện cùng tên này, Kha Cảnh Đằng là cậu học sinh cá biệt vì tính cách nổi loạn, bất trị, không để tâm học hành khiến cho giáo viên phải nhờ đến cô lớp trưởng Thẩm Giai Nghi (Trần Nghiên Hy đóng) quản anh ta. Cơ duyên đưa đẩy hai người từ hai thái cực đối lập trở nên có cảm tình với nhau. Thế nhưng chuyện phim lại lấy nước mắt khán giả vì câu chuyện trai tài, gái sắc không kết thúc viên mãn như trong nhiều bộ phim ngôn tình khác của màn ảnh châu Á nói chung.

Kha Chấn Đông đóng cùng đàn chị Trần Nghiên Hy trong phim You are the apple of my eye Ảnh: Star Ritz Productions

You are the apple of my eye là tác phẩm đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của Kha Chấn Đông và anh khi ấy vẫn còn là một học sinh, điều này góp phần lý giải cho diễn xuất nhập vai của nam nghệ sĩ trong phim. Sau khi bộ phim ra mắt khán giả Đài Loan, Hồng Kông và Trung Quốc năm 2011, nó đã tạo nên một làn sóng về phim lấy chủ đề "thanh xuân vườn trường" và cái tên Kha Chấn Đông trở thành tâm điểm trong những cuộc bàn luận của cộng đồng người hâm mộ Hoa ngữ.

Điều đáng chú ý, tuy lần đầu tiên diễn xuất nhưng Kha Chấn Đông lại kết hợp rất ăn ý với đàn chị Trần Nghiên Hy và chính cô sau này đã "đỡ lời" rất nhiều cho anh trong scandal đen tối của cuộc đời. Vai diễn này đã mang về cho nam nghệ sĩ trẻ giải Nghệ sĩ mới diễn xuất sắc nhất tại giải Kim Mã lần thứ 48. Ở thị trường phim ảnh Đài Loan, bộ phim mang về cho nhà sản xuất số tiền hơn 17,9 triệu USD (trên 416 tỉ đồng) và là một trong những tác phẩm ăn khách nhất của màn ảnh xứ Đài năm 2011, thậm chí sau đó còn được phát sóng trên truyền hình và đạt tỉ suất người xem cao ngất ngưỡng.

Chóng nở sớm tàn

Gần 3 năm sau đó, vào ngày 14.8.2014, cái tên Kha Chấn Đông một lần nữa khiến làng giải trí Hoa ngữ choáng váng vì bị bắt do chơi ma túy. Anh bị cảnh sát Bắc Kinh (Trung Quốc) bắt cùng với ngôi sao Phùng Tổ Danh (con trai của siêu sao hành động Thành Long) nhưng được thả ra ngày 28.8.2014. Điều khiến người hâm mộ cảm thấy buồn cười vì hồi năm 2012, anh từng tham gia một chiến dịch tuyên truyền với khẩu hiệu "Tôi không chơi ma túy" ở Đài Loan. Khi trở về xứ Đài, nam diễn viên sinh năm 1991 bị chất vấn. Và ngay lập tức sau đó, tên tuổi Kha Chấn Đông bị tẩy chay, nhiều nhãn hàng quảng cáo, vai diễn trong phim của anh bị hủy bỏ.

Nam diễn viên hồi tưởng lại quãng đời thác loạn trước khi đắm chìm trong quá trình phê chất cấm: "Tôi lơ đãng và không để tâm đến mọi thứ xung quanh mình". Ngôi sao loạt phim Tiny Times tiếp tục: "Vết nhơ đó khiến tôi ngừng suy nghĩ về nhiều thứ. Nó như một bạt tai mà tôi nhận được khi còn quá trẻ". Sau scandal ma túy, anh đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ trên sóng truyền hình.

Sau này khi nhớ lại quãng thời gian chơi ma túy, Kha Chấn Đông cảm thấy hối hận Ảnh: Taiwan News

Ma túy đã thổi bay cả sự nghiệp triển vọng của Kha Chấn Đông trong ngành công nghiệp giải trí Hoa ngữ khi ngành này cực kỳ nhạy cảm và nói không với các nghệ sĩ vướng vào con đường chơi hàng cấm. Sau You are the apple of my eye, sự nghiệp diễn xuất của tài tử trẻ tuổi được nhắc đến qua loạt phim Tiny Times (tựa Việt: Tiểu thời đại). Trước khi vướng scandal chơi ma túy, Kha Chấn Đông đã đóng được 2 phần của series phim này vào năm 2013, sau khi vụ việc bị phanh phui, cảnh phim có sự góp mặt của anh trong phần 4 bị chỉnh sửa trước khi ra mắt khán giả. Loạt phim Tiny Times không được đánh giá cao về chất lượng còn vai diễn của Kha Chấn Đông cũng không nổi bật.

'Lưu lạc' để đóng phim

Nếu You are the apple of my eye là tác phẩm giúp cho Kha Chấn Đông nổi danh thì bộ phim The Road to Mandalay (tạm dịch: Đường đến Mandalay - 2016) lại là "chiếc phao cứu sinh" cho tên tuổi anh sau vết nhơ đen tối trong sự nghiệp làm diễn viên. Đây cũng là năm mà báo chí châu Á một lần nữa quay ngòi bút về phía ngôi sao 28 tuổi và lắng nghe tâm sự thầm kín nhất của anh sau những năm tháng tĩnh tâm lại giữa cơn bão danh vọng và đổ đốn.

Song cũng có thể nói, The Road to Mandalay là "món quà" mà đạo diễn mang hai dòng máu Myanmar - Đài Loan Midi Z gửi tặng đến tài tử vận đen. Cần phải nói rằng, đạo diễn Midi Z là tên tuổi làm phim được Đài Loan trọng vọng khi ông từng có phim được khu vực này gửi đi tranh giải Oscar. Với tác phẩm The Road to Mandalay, ông gọi đó là bộ phim chứa đựng "khoảnh khắc lịch sử" trong sự nghiệp cầm máy của mình vì phim được quay trên chính nơi mà ông sinh ra là Myanmar. Tác phẩm theo chân hai công nhân nhập cư trái phép vào Thái Lan để tìm kiếm một cuộc đời tốt đẹp hơn, trong đó Kha Chấn Đông vào vai anh công nhân khiến nhiều người suy ngẫm vì từ một sao được săn đón, đóng các vai nam thần khiến fan nữ mê mẩn thì nay tài tử xuất thân từ Bành Hồ ăn mặc tồi tàn, lao động quần quật và chạy chiếc xe máy cà tàng băng băng trên màn ảnh.

Kha Chấn Đông (trái) trên phim trường The Road to Mandalay Ảnh: Vie Vision Pictures

Kha Chấn Đông đã dành đến một năm ở các quốc gia Đông Nam Á để quay tác phẩm này, hầu như vắng bóng khỏi Đài Loan. Anh trải lòng về vai diễn chàng công nhân nghèo trong phim: "Đạo diễn chỉ đưa tôi hai bộ quần áo và ba đến bốn ngày tôi mới thay chúng một lần". Thậm chí trong nhiều cảnh phim, anh phải chà rửa bồn cầu trong nhà vệ sinh công cộng mà không có găng tay vì đạo diễn muốn như vậy. "Có lẽ ông ấy muốn tôi trải nghiệm cuộc sống của một công nhân thật sự", Kha Chấn Đông chia sẻ.

Tác phẩm chân thực về đời sống của những người công nhân nhập cư bất hợp pháp phải vượt dòng Mê Kông để kiếm tìm hạnh phúc nơi miền đất hứa đã gây tiếng vang tại giải Kim Mã lần thứ 53, giải Phim Hồng Kông lần thứ 36, Liên hoan phim Venice lần thứ 73 cũng như Liên hoan phim châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 53. Sau tác phẩm The Road to Mandalay, Kha Chấn Đông đóng vai khách mời trong một phim học đường năm 2017, kể từ đó đến nay, cái tên Kha Chấn Đông hoàn toàn chìm vào quên lãng.