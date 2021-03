Khán giả đang rất 'khát' phim Việt hay

Chính vì thế, đã có nhiều cuộc bàn luận, mổ xẻ trong giới điện ảnh xoay quanh “hiện tượng phim Việt” Bố già. Với doanh thu hơn 350 tỉ đồng tính đến nay, Bố già đã tạo ra vô số kỷ lục mới ở thị trường rạp chiếu tại VN. Nhiều nhà làm phim bên cạnh việc cảm thấy vui mừng cũng đặt ra những nỗi lo riêng.

Các đạo diễn đều khẳng định “không có công thức nào để làm ra bộ phim trăm tỉ ”. Tuy vậy, theo đạo diễn Lê Thanh Sơn, các phim đều có mẫu số chung nhất định: “Đó là kịch bản có tính đột phá, chất lượng diễn xuất, đặc biệt là sự thăng hoa của diễn viên. Trường hợp Kaity Nguyễn trong Em chưa 18 cho thấy đó là làn gió mới của điện ảnh, góp phần thu hút khán giả. Và còn nhiều yếu tố khác để chạm đến trái tim khán giả. Ngoài câu chuyện chất lượng, hợp thị hiếu khán giả, không thể không kể đến yếu tố may mắn”. Đạo diễn Võ Thanh Hòa cho rằng: “Không nhà làm phim nào dám tự tin phim mình ra rạp sẽ đạt doanh thu trăm tỉ và yếu tố may mắn luôn rất lớn. Tiệc trăng máu, Chị Mười Ba phần 2, Bố già… ra rạp sau thời gian dài rạp đóng cửa vì dịch, khán giả “đói” phim, cộng với hợp thị hiếu nên thành công vang dội cũng là minh chứng”.

Bản thân Trấn Thành khi nói về Bố già cũng cho rằng: “Không có bộ phim nào thành công mà không cần đến sự may mắn. Với Bố già, khán giả trong một, hai ngày đầu có thể tới rạp vì cái tên Trấn Thành. Song những ngày sau đó, người ta mua vé bởi bản thân bộ phim, nếu hay thì họ mới truyền miệng nhau để thành một làn sóng đi xem ở rạp”.

Có thể kỳ tích như Bố già sẽ không xảy ra, nhưng với một tác phẩm hay, chạm vào cảm xúc của số đông người Việt thì vẫn nên giữ hy vọng. Tiềm năng về mặt khán giả đến rạp để có doanh thu thậm chí lên đến 400 - 500 tỉ đồng (20 - 25 triệu USD) là thực tế hoàn toàn có thể đối với thị trường phim Việt chiếu rạp hiện nay Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng

Có thể nói, doanh thu hơn 350 tỉ đồng, khoảng hơn 18 triệu USD, của Bố già là rất lớn so với phim Việt lẫn phim ngoại chiếu rạp tại VN từ trước đến nay (soán ngôi đầu bảng của bom tấn Hollywood Avengers: Endgame từng chạm mốc 285 tỉ đồng ở thị trường Việt hồi năm 2019). Nhưng thực tế, doanh thu đó vẫn còn quá thấp so với tiềm năng lớn của thị trường có dân số 97,58 triệu người tại VN (theo Tổng cục Thống kê tính đến hết năm 2020). Nếu tạm lấy giá vé xem phim trung bình là 100.000 đồng/vé, thì trong hơn 350 tỉ đồng của Bố già chỉ mới có hơn 3,5 triệu người tới rạp để xem bộ phim này. Trong khi đó, với dân số 51,3 triệu người, Hàn Quốc có cả trăm phim đạt doanh thu trên 50 triệu USD. Hiện các phim có doanh thu cao nhất tại Hàn Quốc là Parasite (Ký sinh trùng) với 254,2 triệu USD, The Admiral: Roaring Currents (Đại thủy chiến) - 138,3 triệu USD, Extreme Job (Phi vụ bá đạo) - 120 triệu USD… Còn phim chiếu tết 2021 của Trung Quốc là Hi, Mom (Xin chào Lý Hoán Anh) của nữ đạo diễn Giả Linh đến 21.3 đã đạt doanh thu khoảng 808 triệu USD. Vì thế, nhiều đạo diễn tin tưởng phim Việt sẽ còn có doanh thu cao hơn nữa nếu điện ảnh trong nước sản xuất được nhiều bộ phim chất lượng tốt. Đạo diễn Charlie Nguyễn chia sẻ với PV Thanh Niên: “Khán giả Việt dù có xem phim nước ngoài nhưng cũng hết sức ủng hộ phim nội nếu thực sự hay. Điện ảnh vẫn còn chỗ đứng trong lòng khán giả VN, sức mua của người xem vẫn cực kỳ dồi dào, đủ để lấp đầy những khán phòng lớn của các rạp phim liên tục, miễn có phim hay!”.