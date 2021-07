Kiến giải thú vị về phim kinh dị mới của Jordan Peele

Từ những dữ liệu có được từ poster, báo The Guardian "trổ tài suy luận" một số hướng nội dung mà phim Nope có thể sẽ phản ánh, có hướng cho rằng dự án giống với phim Pixar nhưng mang hơi hướng bi kịch , có hướng cho rằng Nope là phần tiếp theo của bộ phim Get Out. Trong Get Out, nhân vật của nam diễn viên Daniel Kaluuya trốn thoát khỏi nhà bạn gái sau khi được mời về chơi và phát hiện sự thật kinh hoàng trong gia đình này. Bài báo "vẽ đường" rằng nếu là phần tiếp theo của Get Out, nhân vật của Daniel Kaluuya rất có thể sống ẩn dật ở một ngọn núi nào đó.