Oscar vẫn 'trắng'

Nhiều dự đoán cũng như cuộc đua gay cấn giữa các bộ phim trong danh sách đề cử phim hay nhất đang diễn ra. Tuy nhiên, bên cạnh đó dư luận vẫn luôn đặt ra dấu hỏi lớn: phải chăng Oscar là nơi vinh danh những nghệ sĩ da trắng?

Với tiêu đề Why are the Oscars still so white (tạm dịch Vì sao những giải thưởng Oscar vẫn chỉ dành cho người da trắng), tờ The Guardian bình luận: “Với danh sách đề cử của Oscar năm nay, rõ ràng căn bệnh kinh niên vẫn chưa được chữa trị. Một ngành công nghiệp điện ảnh vận hành chậm chạp và gần như bất biến trong nhiều năm qua. Khi đề cử Oscar lần thứ 92 được công bố, một lần nữa sự bất thường đã diễn ra khi chỉ một diễn viên da màu là Cynthia Erivo được xướng tên”.