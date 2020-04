Kim Hee Ae giữ khoảng cách với ‘tiểu tam’ Han So Hee ở ngoài đời

Mối dây dưa “chính thất” - “tiểu tam” của hai nhân vật Ji Sun Woo và Yeo Da Kyung trong Thế giới hôn nhân khiến nhiều khán giả không khỏi tò mò về mối quan hệ giữa bộ đôi diễn viên Kim Hee Ae Han So Hee ngoài đời. Theo Soompi, trong cuộc họp báo trực tuyến mới đây của nhà đài JTBC, ảnh hậu đình đám xứ kim chi đã không ngần ngại dành nhiều lời có cánh cho bạn diễn sinh năm 1994. Minh tinh 53 tuổi nói về “tình địch màn ảnh” của mình: “Cô ấy sở hữu một vẻ đẹp thực sự tuyệt vời và tôi nghĩ rằng ngay cả những từ ngữ ấy vẫn chưa đủ để diễn tả điều đó”.

Bên cạnh việc hết lời ca ngợi nhan sắc của bạn diễn kém tuổi, Kim Hee Ae cũng công nhận khả năng diễn xuất của mỹ nhân họ Han. Minh tinh kỳ cựu này cho biết đàn em là một người đầy đam mê và biết cách hóa thân vào nhân vật. “Nếu cô ấy đã hoàn hảo như vậy, tôi tự hỏi rằng Han So Hee sẽ trở thành một diễn viên như thế nào khi cô ấy đến tuổi tôi. Thậm chí, tôi chẳng thế tưởng tượng được điều đó. Cô ấy làm việc rất chăm chỉ, khuôn mặt và vóc dáng đều thật hoàn hảo. Tôi nghĩ không còn điểm gì mà cô ấy phải ao ước thêm nữa”, "bà cả" trong Thế giới hôn nhân nói thêm.

Trong phim, Ji Sun Woo từng có chút thiếu tự tin khi đối diện với cô nhân tình trẻ trung, xinh đẹp của chồng còn Yeo Da Kyung lại bị "khớp" khi đứng trước người vợ thông minh, sắc sảo và thành đạt của Lee Tae Oh

Dẫu dành nhiều lời tốt đẹp cho hậu bối, nữ diễn viên U.60 ngầm tiết lộ mối quan hệ ngoài đời giữa cô và Han So Hee không được thân thiết. Minh tinh sinh năm 1967 thừa nhận ngoài những tương tác trước ống kính, cô cố giữ khoảng cách với mỹ nhân 26 tuổi. Thậm chí, Park Hae Joon - tài tử thủ vai người chồng bội bạc của Kim Hee Ae trong phim, cũng chịu sự “ghẻ lạnh” tương tự từ bạn diễn. Lý giải về cách cư xử của mình trên phim trường, minh tinh đình đám cho hay: “Điều này có chủ ý đối với vai diễn của tôi. Tôi giữ khoảng cách của mình với Park Hae Joon và Han So Hee bởi tôi không muốn làm mất đi cảm xúc của nhân vật mà mình đảm nhiệm”. "Bà hoàng cảnh nóng" màn ảnh Hàn một lần nữa nhấn mạnh Han So Hee rất lịch sự, xinh đẹp và cô rất thích nữ diễn viên trẻ này.