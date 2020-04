Kim Jae Joong nhận 'gạch đá' vì trò đùa dương tính Covid-19 trong ngày Cá tháng tư

Cách ít giờ, nam thần tượng Kim Jae Joong gây sốc khi đăng tải bài viết trên Instagram rằng bản thân đã nhiễm Covid-19 do sự bất cẩn của mình và gửi lời xin lỗi đến những ai có thể mắc bệnh khi tiếp xúc với anh. Nam ca sĩ sinh năm 1986 cũng xác nhận đang phải nhập viện điều trị. Thông tin khiến người hâm mộ của giọng ca 34 tuổi không khỏi sửng sốt, bàng hoàng và lo lắng cho sức khỏe của thần tượng. Bên dưới mục bình luận, nhiều người hâm mộ đã gửi lời hỏi han, động viên, cổ vũ nam thần họ Kim và mong anh sớm vượt qua tình trạng hiện tại. Fan Kpop cùng nhiều trang tin xứ kim chi cũng nhanh chóng đăng tải thông tin mới nhất về chủ nhân hit Just another girl, nhấn mạnh anh là nghệ sĩ Hàn Quốc xác nhận nhiễm Covid-19.

“Tôi muốn khuyên mọi người rằng hãy bảo vệ bản thân cũng như những người thân yêu. Tôi sẽ nhận mọi hình phạt liên quan đến bài đăng này. Mong mọi người luôn mạnh khỏe”, cựu thành viên nhóm nhạc huyền thoại DBSK nói thêm.

Chính hành động kể trên đã khiến Kim Jae Joong nhanh chóng nhận nhiều chỉ trích từ cư dân mạng xứ Hàn. Nhiều người khẳng định Covid-19 không phải là chuyện có thể đem ra đùa và dùng những lời nặng nề để lên án hành vi đùa giỡn không phù hợp của mỹ nam phim Siêu sao và sát thủ.

“Bây giờ anh ta gặp rắc rối lớn rồi. Covid-19 không phải là một thứ gì đó có thể đem ra để đùa. Nhiều người đã chết khi chiến đấu với bệnh dịch này và giờ anh ta lại đem ra giỡn?”, một dân mạng bức xúc. “Người thân của tôi bị suy giảm miễn dịch và nếu bà ấy nhiễm Covid-19, căn bệnh này có thể giết chết bà ấy. Đây không phải chuyện nên đùa, ai dám đùa về một căn bệnh nghiêm trọng như thế chứ”, độc giả khác bày tỏ.

Kim Jae Joong sinh năm 1986, nam ca sĩ ra mắt lần đầu vào năm 2003 với tư cách là thành viên của DBSK - nhóm nhạc huyền thoại dưới trướng SM Entertainment. Anh cùng 4 mảnh ghép còn lại nổi đình nổi đám với hàng loạt bản hit như: Hug, Forever love, why did i fall in love with you, O, Bolero, The way you are… và đỉnh cao là Mirotic. Tháng 7.2009, Kim Jae Joong cùng hai thành viên khác đâm đơn kiện SM, tách ra hoạt động riêng với tên JYJ. Hiện tại, mỹ nam 8X chủ yếu hoạt động solo. Bên cạnh vai trò ca sĩ, Kim Jae Joong còn lấn sân sang phim ảnh và sở hữu nhiều tác phẩm như: Người đưa thư đến thiên đường, Bảo vệ ông chủ, Siêu sao và sát thủ, Bác sĩ Jin, Điệp viên , Bộ ba… Cuối tháng 7.2019, nghệ sĩ này đã trở lại Việt Nam biểu diễn và giao lưu với người hâm mộ tại TP.HCM.