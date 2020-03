Kylie Jenner ‘hâm nóng’ Instagram với loạt ảnh áo tắm

Kylie Jenner sinh năm 1977, cô hiện là nữ tỉ phú tự thân trẻ nhất thế giới nhờ sở hữu đế chế mỹ phẩm doanh thu “khủng” cùng nhiều hoạt động kinh doanh liên tục hái ra tiền. Người đẹp cũng liên tục xuất hiện trên các trang tin giải trí, sự kiện đình đám ở Hollywood nhờ là thành viên của gia đình thị phi, giàu có Kardashian - Jenner với show thực tế Keeping Up With the Kardashians

Ảnh: Instagram NV