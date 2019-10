Nữ tỉ phú Kylie Jenner chia tay bạn trai rapper vì thiếu tin tưởng?

Về phía tỉ phú 22 tuổi, cô chỉ chia sẻ một loạt bức ảnh trên trang Instagram cá nhân. Những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc cô dự đám cưới Justin Bieber với con gái Stormi ở California, không có sự góp mặt của bạn trai rapper.

Lần cuối cùng cặp đôi xuất hiện cùng nhau ở buổi ra mắt tác phẩm Travis Scott: Look Mom I Can Fly, phim tài liệu về sự nghiệp của giọng ca Sicko Mode từ lúc thăng trầm đến vươn lên thành ngôi sao lớn.

Kylie Jenner là một nhân vật truyền hình thực tế và hot girl mạng xã hội, người mẫu ảnh kiêm doanh nhân người Mỹ. Cô trở nên nổi tiếng sau khi xuất hiện trong một loạt chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians năm 2007.