Em út Kim 'siêu vòng ba' chụp ảnh khỏa thân cho tạp chí Playboy

Thông qua trang cá nhân hơn 146 triệu lượt theo dõi, Kylie Jenner đã đăng tải khoảnh khắc nóng bỏng bên rapper Travis Scott với dòng trạng thái: “Khi Houston gặp Los Angeles” nhằm ám chỉ quê hương của hai người. Trong bức hình đang “gây bão” mạng xã hội, nữ tỉ phú 9X đội mũ cao bồi, hoàn toàn khỏa thân khoe đường cong gợi cảm bên cạnh bạn trai. Sau 12 giờ đăng tải, hình ảnh trên đã nhận về hơn 12 triệu lượt thích. Đặc biệt, bên dưới phần bình luận, cô chị Khloe Kardashian cùng nhiều người nổi tiếng liên tục trầm trồ trước sự nóng bóng và táo bạo của đôi trẻ.

Được biết, khoảnh khắc trên nằm trong bộ ảnh mà Kylie Jenner và Travis Scott chụp cho số mới của Playboy dự kiến phát hành vào ngày 17.9 tới. Trang Instagram chính thức của tạp chí đình đám này cũng nhanh chóng đăng tải hình ảnh của cặp sao và nhận được sự quan tâm từ đông đảo độc giả. Những hình ảnh sắp được phát hành của em út nhà Kardashian cùng bạn trai được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Sasha Samsonova và người lên ý tưởng cho bộ ảnh hoang dã này lại chính là Travis Scott.

Theo chia sẻ từ Playboy, ấn phẩm mới của tạp chí kết hợp cùng Kylie Jenner - Travis Scott chủ đề The Pleasure Issue (tạm dịch: Hoan lạc). Bộ ảnh như một cách thức để ca tụng những niềm vui trong cuộc sống như: tình dục, nghệ thuật, ẩm thực, âm nhạc, kết nối tâm linh, du lịch, cộng đồng…

Hình ảnh vừa được Kylie Jenner "nhá hàng" trên mạng xã hội ẢNH: INSTAGRAM NV

Kylie Jenner và Travis Scott là một trong những cặp sao có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội nước Mỹ. Nữ tỉ phú tự thân sinh năm 1997 và bạn trai rapper bắt đầu hẹn hò từ năm 2017. Cả hai hiện là cha mẹ của bé gái Stomi (1 tuổi). Trong cuộc phỏng vấn với People vào tháng 7.2019, doanh nhân 9X cho biết cô cùng bạn trai đang có kế hoạch tổ chức đám cưới và có thêm em bé. Trước khi cùng nhau xuất hiện trên tạp chí Palyboy, cặp sao từng cùng nhau hiện diện trên trang bìa của các tạp chí nổi tiếng như CQ hay Vogue.

Kylie Jenner không phải là thành viên đầu tiên của nhà Kardashian chụp ảnh cho tạp chí Playboy. Năm 2007, Kim Kardashian từng làm “dậy sóng” với loạt ảnh nóng bỏng xuất hiện trên ấn phẩm nổi tiếng nói trên. Quá trình thực hiện chụp hình cũng được quay lại và đưa vào chương trình truyền hình thực tế của cô là Keeping Up with the Kardashians.