Kylie Jenner tiếp tục được Forbes bầu chọn là tỉ phú tự thân trẻ nhất thế giới

Theo sau Kylie Jenner là Alexandra Andresen, 23 tuổi (1,2 tỉ USD), ái nữ của người sáng lập công ty đầu tư Ferd - Johan Andresen. Chồng của siêu mẫu Miranda Kerr - Evan Spiegel xếp thứ 8 với 1,8 tỉ USD.

Tháng 11.2019, Kylie quyết định bán 51% cổ phần của Kylie Cosmetics cho Coty Inc. khiến nhiều người phải đặt dấu chấm hỏi lớn vì thương hiệu này vẫn rất được ưa chuộng và ăn nên làm ra trên thị trường mỹ phẩm. Tuy nhiên, cô vẫn tiếp tục đảm nhận vai trò sáng tạo và truyền thông trong khi Coty có toàn quyền quyết định kế hoạch kinh doanh

Kylie Kristen Jenner sinh năm 1997 là người nổi tiếng trên mạng xã hội , người mẫu ảnh, doanh nhân, tỉ phú người Mỹ. Cô được công chúng biết đến sau khi xuất hiện trong một loạt chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians năm 2007 trên kênh E! cùng chị gái Kim Kardashian. Cô cũng thể hiện bản thân là một người đam mê kinh doanh, biết tận dụng sự ảnh hưởng của mình trên mạng xã hội để thành lập công ty mỹ phẩm Kylie Cosmetics với sản phẩm son môi Kylie Cosmetics khi chỉ 18 tuổi. Với đầu óc nhạy bén, Kylie đã nắm trong tay khối tài sản lớn khi chỉ mới 22 tuổi và được đánh giá sẽ còn vươn xa hơn nữa trong tương lai.