Lady Gaga đóng Góa phụ đen trong phim mưu sát ông hoàng thời trang Gucci

Có thể ví bộ phim tội phạm sắp tới do Ridley Scott đạo diễn và Lady Gaga đóng chính là phiên bản khác của loạt phim The Assassination of Gianni Versace. Nội dung bộ phim được chuyển thể từ quyển sách mang tên The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed. Tác phẩm lần lại những sự kiện rúng động dư luận năm xưa: vào ngày 27.3.1995, Maurizio Gucci trong lúc đến văn phòng làm việc của mình ở Ý đã bị một tay súng bắn chết tức tưởi. Mà người thuê tay súng này không ai khác là Patrizia Reggiani , người vợ mà ông đã ly hôn trước đó 4 năm để chạy theo một bóng hồng khác.