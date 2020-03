Lâm Khánh Chi đóng cửa tự cách ly, 10 ngày không ra khỏi nhà

Trên trang cá nhân, Lâm Khánh Chi khiến khán giả bất ngờ khi chia sẻ: “Bất động, cửa đóng then cài, vợ chồng Khánh Chi tự cách ly. Kiểm tra mỗi ngày, mình đã tự cách ly 10 ngày không bước chân ra khỏi nhà, có ai giống Khánh Chi không nè?”.

Ngoài ra, nữ ca sĩ còn nhắn nhủ người hâm mộ: “Tạm thời không gặp bạn bè trong thời gian này nhé, nhớ nhau thì nhắn tin hoặc điện thoại nhé các bạn. Hẹn gặp lại ngày gần đây nhất. Chúc mọi người nhiều sức khỏe an lành và bình an, cùng vượt qua dịch Covid-19 ”.

Đính kèm bài đăng của giọng ca Sầu thiên thu là loạt ảnh nhà cô cửa đóng then cài cùng chiếc nhiệt kế để thường xuyên theo dõi thân nhiệt. Được biết, Khánh Chi cùng chồng đã quyết định ở nhà tự cách ly để đảm bảo an toàn. Trước đó, nữ ca sĩ cũng từng than mệt mỏi, thậm chí phải truyền nước biển vì suy nhược cơ thể.

Lâm Khánh Chi chia sẻ loạt ảnh tự cách ly tại nhà Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi đăng tải bài viết, Lâm Khánh Chi nhận về sự quan tâm của người hâm mộ . Người đẹp chuyển giới Vicky Trần nhận xét: “Làm tốt lắm chị yêu”. Một khán giả bình luận: “Công chúa giỏi lắm. Cố gắng thêm 10 ngày nữa nhé”. Một người dùng chia sẻ: “Hay lắm em, sức khỏe là quan trọng nhất”.

Ngoài ra, nhiều người cũng gửi lời thăm hỏi đến vợ chồng của Lâm Khánh Chi: “Công chúa nhớ giữ gìn sức khỏe nhé”, “Em cũng vậy nè, ở nhà không ra đường được một tháng rồi đó chị yêu”, “Đừng tiếp xúc, nói chuyện với người lạ nha chị, nhớ đeo khẩu trang nữa nha”, “Chúc hai vợ chồng mạnh khỏe mùa dịch này nha”, “Cẩn thận nha chị yêu, chúc chị bình an”…