Lan Ngọc, Diễm My 9X, Đỗ Mỹ Linh cùng dàn sao dự triển lãm của Thủy Nguyễn

Nhằm đánh dấu chặng đường 10 năm trong lĩnh vực thời trang, nhà thiết kế Thủy Nguyễn thực hiện triển lãm thời trang cá nhân mang tên Mộng bình thường.

Triển lãm quy tụ những cái tên đình đám trong giới thời trang và nghệ thuật : NTK Công Trí, NTK Adrian Anh Tuấn cùng bạn đời Sơn Đoàn, ca sĩ Phương Thanh, ca sĩ Hiền Thục, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Trương Thị May, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, diễn viên Diễm My 9x, Khả Ngân, vợ chồng Phan Như Thảo, người mẫu Thanh Trúc Trương, người mẫu Trang Phạm, người mẫu Lê Thúy và chồng - diễn viên Đỗ An, MC Phí Linh, Helly Tống, Trác Thúy Miêu, Art Director Hoàng Anh, stylist Travis Nguyễn, stylist Trần Đạt, … cùng nhiều người bạn thân thiết trong nghề của Thủy Nguyễn.