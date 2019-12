Lật lại sử Việt qua 2 chuyên khảo của học giả Nguyễn Văn Tố

Diễn viên Phi Phụng tiết lộ lý do “nặng ơn” cả đời với Thanh Thủy, Trung Dân. Cô cũng lên tiếng về chuyện nghệ sĩ trẻ nổi tiếng quá dễ dàng.

Theo Fox News hôm 26.12, phân cảnh ngắn có ông Donald Trump xuất hiện trong Home Alone 2: Lost in New York (Ở nhà một mình 2) đã bị đài CBC của Canda cắt khỏi phim khi tác phẩm được chiếu tại nước này.