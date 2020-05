Lee Hyori: ‘Đáng lẽ tôi và Rain đã có thể hẹn hò’

Show Hangout with Yoo với Yoo Jae Suk, Rain và Lee Hyori tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm với những câu chuyện thú vị xoay quanh bộ ba nổi tiếng xứ kim chi. Trong tập này, lúc đang thảo luận về dự án thành lập nhóm nhảy mới, Rain và Lee Hyori có dịp xem lại màn kết hợp đáng nhớ của mình trên sân khấu thời trẻ.

Sau khi xem xong, Rain cho hay anh và Lee Hyori chỉ luyện tập cho màn trình diễn này trong vòng đúng 1 ngày. Người đẹp giải thích: “Tại thời điểm đó, lịch trình chúng tôi rất dày đặc và chỉ có thời gian để luyện tập tiết mục trên trong một ngày thôi”.

Cả hai bàn luận về lúc bận rộn đến mức không thể gặp gỡ riêng với nhau ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Rain chia sẻ thêm: “Buồn là lúc đó hai ta không thể thân thiết hơn vì bận rộn quá. Chúng ta thậm chí còn không biết số điện thoại của nhau”. Ngay sau đó, Lee Hyori gây sốc khi nói: “Đáng lẽ chúng ta đã có thể hẹn hò đấy chứ”. Tuy nhiên, cô nhanh chóng làm rõ tình hình của cả hai lúc bấy giờ: “Em và Rain chưa bao giờ có thể gặp nhau riêng tư cả. Cả hai thì tiếp xúc rất nhiều vì công việc, nhưng lại chẳng có thời gian để làm bất kỳ điều gì khác”.

Được biết, hiện Rain và Lee Hyori đều đã lập gia đình. Trong khi Lee Hyori đang có cuộc hôn nhân vui vẻ với ca sĩ kiêm nhạc sĩ Lee Sang Soon, thì Rain cũng hạnh phúc ấm êm cùng mỹ nhân Kim Tae Hee và hai cô công chúa nhỏ. Kể từ khi kết hôn, Rain và Lee Hyori đều giữ kín chuyện riêng tư. Tài tử Ngôi nhà hạnh phúc không để lộ mặt hai con gái trước công chúng. Giọng ca 41 tuổi thì thường sống ở đảo Jeju ( Hàn Quốc ) với chồng.

Rain và Lee Hyori cùng Yoo Jae Suk trong show Hangout with Yoo ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Cũng trong chương trình Hangout with Yoo, Rain và Lee Hyori hào hứng bàn bạc mời bạn đời của mình vào dự án nhóm nhảy nam - nữ sắp ra mắt. Chủ nhân hit U Go Girl khẳng định ông xã Lee Sang Soon sẽ rất thích ý tưởng này. Còn nam ca sĩ kiêm diễn viên thì tuyên bố vợ Kim Tae Hee sẽ đảm nhận vai trò đại diện nhắn sắc cho nhóm nếu cô đồng ý tham gia.