Loạt phim bom tấn mới 'làm mưa làm gió' tại Trung Quốc

Sở dĩ có thể nhận định một "làn sóng" phim bom tấn mới đang dần thành hình ở phòng vé đại lục vì trong khi nhiều nước trên thế giới chật vật mở cửa lại các rạp chiếu vì tình hình dịch bệnh Covid-19 thì Trung Quốc lại chứng kiến nhiều phim có doanh thu rất cao. Hồi năm vừa qua, nhiều phim ở thị trường này vào top phim ăn khách bậc nhất thế giới như The Eight Hundred ( Bát bách ) của Quản Hổ (tổng doanh thu toàn cầu gần 473 triệu USD, riêng tại Trung Quốc trên 471 triệu USD); My People, My Homeland (Nhân dân tôi, đất nước tôi) của nhóm đạo diễn Đặng Siêu, Từ Tranh... với tổng doanh thu trên 433,2 triệu USD, riêng tại quê nhà là trên 432 triệu USD; hay phim Jiang Ziya: Legend of Deification (Khương Tử Nha) của các đạo diễn Trình Đằng, Lý Vĩ với tổng số tiền trên 243 triệu USD.