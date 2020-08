Lớp đàn tranh 'tắm bùn, ăn kem kiểu Ý' gây xôn xao, người trong cuộc nói gì?

Ông Phan Hữu Phước - Trưởng công an xã Phước Bình, H.Long Thành, Đồng Nai, cho biết gia đình ông Vĩnh Tuấn từ miền Trung vào sinh sống trên địa bàn ấp 1, xã Phước Bình gần 40 năm qua. Hiện tại gia đình ông Tuấn có kinh doanh quán cà phê sân vườn do con ông làm chủ. Với cá nhân ông Vĩnh Tuấn được người dân biết đến là nghệ nhân đàn tranh, ông thường đi khắp nơi, ít khi có ở nhà. Còn việc ông dạy đàn thì xã chưa thấy ông Tuấn mở cơ sở hay thông báo chiêu sinh gì, lâu lâu ông có đưa một vài người về chơi trong khu nhà của mình, việc này công an địa phương có nắm bắt thông tin, nhưng chưa có vấn đề gì xảy ra. “Hiện tại công an xã cũng chưa nhận được đơn thư phản ánh hay khiếu nại gì về việc ông Tuấn dạy đàn tranh ra sao, hay gia đình ông ở đây như thế nào cả”, ông Phước nói.