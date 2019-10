Luật sư phân tích vụ 'Facebooker Đàm Vĩnh Hưng nghi kích động bạo lực'

Những ngày qua, cộng đồng mạng chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh ông Đoàn Văn Tí (30 tuổi, xã Trung An, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) say rượu đánh con tới tấp. Dù việc này đã xảy ra cách đây 2 năm, tuy nhiên trên mạng xã hội , dư luận không khỏi bức xúc trước hành động của ông Tí. Một tài khoản được cho là của Đàm Vĩnh Hưng đăng tải bài viết tỏ thái độ không hài lòng trước cách hành xử của người đàn ông 30 tuổi này, đồng thời treo thưởng 20 triệu đồng cho người nào tát vào mặt người cha như cách ông từng đánh con mình. Sau đó, một nhóm thanh niên tự xưng là “Nhóm chuyên đòi lại sự bất công cho phụ nữ, trẻ em” kéo đến đánh người đàn ông trong clip. Hiện tại, dòng trạng thái treo thưởng không còn. Tuy nhiên, mạng xã hội dậy sóng, tranh cãi về hành vi của Facebooker Đàm Vĩnh Hưng liệu có đang vi phạm pháp luật

Liên quan đến vụ việc này, luật sư Nguyễn Hoài Nghĩa, đoàn luật sư TP.HCM cho rằng hành vi của người cha trong clip có thể bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xâm phạm thân thể, gây tổn hại về sức khỏe đối với trẻ em theo điều 27 của Nghị định 144/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em và có thể phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng.

“Ngoài ra, tùy tính chất mức độ mà hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích, tội ngược đãi hành hạ con cháu”, luật sư Nghĩa nói. Tuy nhiên, luật sư Nghĩa cho rằng theo thông tin, hành vi người cha đánh con đã xảy ra cách đây 2 năm, do đó khi xử lý, cơ quan chức năng phải xác định còn thời hiệu xử lý hay không để có quyết định phù hợp.

Khi được hỏi về việc hành động của tài khoản được cho là của Đàm Vĩnh Hưng có vi phạm pháp luật hay không, luật sư Nghĩa cho biết việc đánh người của nhóm thanh niên kia là vi phạm pháp luật, tùy theo tỉ lệ thương tích mà có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trước mắt, cần phải xác định đám thanh niên có đến lấy 20 triệu đồng từ Facebooker Đàm Vĩnh Hưng hay không mới xác định được tính chất vụ việc.

Người cha trong clip đánh con bị đám đông hành hung Ảnh: Chụp màn hình

“Nếu lấy tiền 20 triệu để đánh người thì Facebooker Đàm Vĩnh Hưng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự với vai trò xúi giục với tình tiết tăng nặng định khung là thuê người gây thương tích. Còn nếu chỉ hô hào, không có việc trả tiền để gây thương tích thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sử dụng các mạng xã hội kích động bạo lực theo điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP”, luật sư Nghĩa phân tích.

Trong khi đó, luật sư Vũ Quang Đức nhận định hành vi của Facebooker Đàm Vĩnh Hưng chưa đến nỗi vi phạm pháp luật. Theo luật sư Đức, đây chỉ là đoạn thông tin lan truyền trên mạng nên cần xác định có phải là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng viết nội dung đó hay bị mạo danh. Sau đó, cần xác định mục đích mà nhóm thanh niên kia đánh người đàn ông trong đoạn clip. “Nếu họ nói rằng đến đánh để lấy tiền và thật sự anh Hưng có đưa tiền thì mới cấu thành tội. Còn nếu nhóm người này đánh vì bức xúc thì Facebooker Đàm Vĩnh Hưng vô can", luật sư Đức phân tích.

“Nếu có bằng chứng cho thấy Facebooker Đàm Vĩnh Hưng trao 20 triệu thì cấu thành đồng phạm. Nếu người đánh nhân vật cha bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc tội gây rối trật tự nơi công cộng thì người xúi và cho tiền là đồng phạm với người đánh. Tùy theo hậu quả và yêu cầu của bị hại mà có mức phạt phù hợp", luật sư Đức phân tích thêm.

Về thông tin một nhóm cư dân mạng bức xúc kéo đến phá cửa nhà, đánh đổ máu ông Đoàn Văn Tí (30 tuổi, xã Trung An, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang, người cha hành hạ con trai 3 tuổi cách đây 2 năm) là do Facebooker Đàm Vĩnh Hưng xúi giục bằng cách treo thưởng 20 triệu đồng, Cơ quan CSĐT - Công an TP.Mỹ Tho cho biết đã nắm được nhưng “khi có hướng xử lý sẽ thông tin đến cho báo chí".

Trong khi đó, thượng tá Võ Quang Ái, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Tiền Giang, khẳng định về thẩm quyền, trách nhiệm điều tra vụ “Cha đánh con bị cư dân mạng đánh hội đồng” là của Cơ quan CSĐT - Công an TP.Mỹ Tho. Văn phòng Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Tiền Giang không có phát ngôn về quan điểm cần triệu tập chủ trang facebook có tên “Đàm Vĩnh Hưng" để làm rõ trách nhiệm xúi giục người khác gây bạo lực trên mạng xã hội.

Liên quan đến vụ việc này, trên Fanpage Đàm Vĩnh Hưng có đăng tải dòng trạng thái: "Lúc trẻ con bị bạo hành thì sao ta. Hay là đợi đến con nhà mình bị thì lúc đó mới thôi không làm thánh nhân nữa". Được biết đây là Fanpage có hơn 3 triệu lượt theo dõi đánh dấu tích xanh.

Giữa lúc scandal gây xôn xao dư luận thì hôm 21.10, trang Facebook tên Đàm Vĩnh Hưng đưa thông tin nam ca sĩ sẽ ngừng xuất hiện trên toàn lãnh thổ Việt Nam trong vòng 3 tháng. Trong ngày 22.10, PV Thanh Niên nhiều lần liên hệ với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thì nam ca sĩ nhắn: “Tôi xin phép không trả lời đợt này được”.