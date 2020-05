Mạc Văn Khoa: Tôi xấu và lạ nên được khán giả biết đến

Nói không đủ sống thì cũng không có đâu

* Chào Mạc Văn Khoa! Thời gian gần đây, anh xuất hiện dày đặc trên sóng truyền hình và được nhiều khán giả quan tâm hơn. Cảm xúc của anh như thế nào?

- Diễn viên hài Mạc Văn Khoa: Tôi đi làm nghề, lần đầu tiên được khán giả biết đến đã thấy vui rồi. Đến bây giờ được nhiều người yêu mến hơn thì tôi thấy hạnh phúc, cảm nhận rằng những công sức, cố gắng của mình đã được đền đáp. Trước giờ, tôi nghĩ mình rất may mắn khi được theo nghề và được khán giả yêu thương. Ngày xưa, khi tôi còn mới thì may mắn chiếm khoảng 80%. Bây giờ khi đã được biết đến, công việc nhiều hơn thì yếu tố may mắn sẽ giảm đi. Quan trọng vẫn là sự nỗ lực của mình, nó chiếm khoảng 80%, còn may mắn chiếm 20%.

* Bản thân anh nghĩ yếu tố nào giúp cái tên Mạc Văn Khoa được nhiều khán giả yêu mến?

- Ngày xưa khi mới vào nghề, tôi xấu và lạ nên được khán giả biến đến. Nhưng khi mình xấu và lạ thì chỉ có một thời gian thôi, người ta xem một vài lần thì còn thấy thích chứ nếu xem mãi cũng chán. Do đó, cái quan trọng nhất chính là những vai diễn, chương trình tôi tham gia thì tôi phải đầu tư và học hỏi thêm kinh nghiệm, biến hóa nhiều hơn.

Nói thật là từ lúc làm nghề đến giờ tôi chưa bao giờ muốn từ bỏ. Ngoài cái nghề này tôi không biết mình làm gì hết. Khó khăn thì có chứ. Thời gian đầu đi làm kiếm tiền, có những hôm diễn không thành công, khán giả không cười làm tôi thấy buồn, thậm chí là suy sụp. Sau đó, tôi rút kinh nghiệm cho bản thân để hoàn thiện mình. Gần đây, tôi có tham gia chương trình Ơn giời cậu đây rồi . Có những lúc tôi rất thăng hoa, làm khán giả vui thì dù không ăn uống tôi cũng thấy no. Nhưng có những căn phòng không được hay, đi sai những gì tôi tính toán thì tôi buồn, mất ngủ và thấy có lỗi với người hâm mộ.

Sự duyên dáng, hài hước của Mạc Văn Khoa khiến khán giả yêu mến. Hiện tại, anh xuất hiện nhiều ở các gameshow truyền hình Ảnh: FBNV

* Cát-sê của Mạc Văn Khoa ở thời điểm hiện tại khác như thế nào so với lúc mới vào nghề?

- Bây giờ làm nhiều hơn thì tất nhiên thu nhập cao hơn, nhưng tôi không muốn tiết lộ. Còn thời mới vào nghề thì ít lắm, vì mình chập chững mà. Nhưng nói thật là trước khi làm nghệ thuật, 2 triệu một tháng tôi vẫn sống được nên nói không đủ sống thì cũng không có đâu. Tùy thôi, thu nhập ít thì mình chắt chiu lại, thu nhập nhiều thì mình thoải mái hơn. Nói thật thì bây giờ tôi có thể mua được nhà rồi, nhưng tôi chưa thích thôi. Tôi muốn dành phần tiền để kinh doanh, để bản thân có kinh tế, làm nghề tốt hơn. Nếu như không có kinh tế bên ngoài thì số tiền của mình chủ yếu là đến từ nghệ thuật. Đôi lúc sẽ có những vai không hay, nhưng vì phải trang trải cuộc sống , mình vẫn phải nhận lời tham gia. Còn bây giờ có một nghề khác thì mình được lựa chọn, chắt lọc hơn.

* Là một gương mặt trẻ, khi xuất hiện cùng những đàn anh, đàn chị khác như Trường Giang , Trấn Thành, Lâm Vỹ Dạ... bản thân anh có gặp áp lực không?

- Thời gian đầu tôi còn áp lực, lo lắng. Còn bây giờ, tôi thấy yên tâm khi làm việc chung với anh Giang, chị Dạ. Vì anh em cũng đã quen, hiểu nhau rồi nên thoải mái góp ý cho nhau. Điển hình là anh Giang hay góp ý cho tôi lắm. Diễn chung có gì không đúng hoặc chưa tới thì sau khi diễn xong anh nhắc nhở liền. Tôi cảm thấy yên tâm vì khi làm việc tôi thấy mình cứng hơn. Khi diễn với anh chị, điều tôi chú tâm là phải nói sao để không bị vô duyên thôi.

Việc đứng chung sân khấu với các đàn anh, đàn chị giúp nam diễn viên trở nên cứng cáp hơn trong nghề Ảnh: FBNV

Dự định cưới trong năm nay

* Trong các gameshow có Mạc Văn Khoa xuất hiện, anh thường xuyên bị đồng nghiệp trêu chọc về ngoại hình, giọng nói. Có bao giờ anh thấy chạnh lòng vì điều này?

- Có nhiều khán giả cũng nhắn tin hỏi tôi về vấn đề này. Thật sự câu chuyện đó không có gì cả. Tôi đi lên từ cái xấu mà. Những cái mà mọi người trêu chọc cũng là cái để tôi phát triển và được khán giả biết đến. Những màn trêu chọc đó cũng chỉ cho vui thôi, tạo không khí cho anh em chứ chẳng có gì cả. Bản thân tôi cũng hay chọc chị Dạ và mọi người thôi.

* Sau 5 năm theo nghề, anh thấy mình được và mất gì?

- Cái được lớn nhất là tôi đã tìm đúng nghề mà mình đam mê. Mỗi người có một đam mê, khi được làm đúng thì bản thân sẽ rất thích, hứng thú để theo đuổi công việc này. Tôi làm nghệ thuật cũng có nhiều khó khăn, thăng trầm, nhưng tôi đã theo được nghề mình thích thì sẽ có năng lượng để vượt qua. Thứ hai, tôi được khán giả yêu thương, có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống, lo cho bố mẹ và tương lai. Còn cái mất thì tôi không được về nhà, ít được gặp bố mẹ. Cường độ công việc rất nhiều, có những đêm quay liên tục, hại cho sức khỏe trong khi ăn uống không đảm bảo. Nhưng ai cũng vậy thôi, khi còn được làm việc là may mắn rồi. Mình được khán giả yêu thương, còn được mất ngủ, được làm nghề là vui. Chứ khi khán giả không yêu thương nữa thì không có show mà chạy, lúc đó cái mất còn nhiều hơn bây giờ.

* Nghe nói Mạc Văn Khoa sẽ kết hôn trong năm nay. Anh có thể tiết lộ đôi chút về dự định này?

- Tôi cũng dự định như vậy nhưng cũng chưa chắc chắn được. Khi nào chắc chắn thì tôi sẽ chia sẻ với mọi người. Tôi với người yêu quen nhau được 5 năm rồi, từ lúc còn trong một cuộc thi hài và chính bạn gái là người đầu tiên xin chụp ảnh cùng tôi. Tôi theo nghệ thuật và được người đầu tiên xin chụp hình thì thích lắm. Lúc đầu tôi chỉ ấn tượng như vậy. Vài tháng sau tình cờ gặp lại khi đi ăn cùng người bạn của mình. Tôi thấy đó cũng là duyên số. Chúng tôi đã gặp nhau và trải qua 5 năm bên nhau. Điều đó cũng đủ để tiến đến hôn nhân, vấn đề bây giờ chỉ là năm nay có hợp tuổi hay không thôi.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Mạc Văn Khoa khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi chuyện tình đẹp với bạn gái Ảnh: FBNV

* Điều gì của bạn gái khiến anh quyết định đi đến hôn nhân?

- Bạn gái tôi là người rất yêu thương gia đình. Tôi rất thích những người như vậy bởi biết lo lắng cho gia đình của họ thì sau này mới lo lắng cho gia đình của mình tốt. Hơn nữa, cô ấy rất hiểu tôi. Trong nghề, khi đi làm, tôi gặp những vai khó thì bạn gái hiểu, giúp tôi có tâm lý thoải mái để nhập vai. Bây giờ cô ấy cũng hay đi theo tôi lắm, ăn uống cô ấy đều hiểu hết. Nói thật là để kiếm một người lạ lo cho tôi như vậy thì khó lắm.

* Khi xem anh diễn cảnh thân mật với bạn nữ khác, cô ấy có ghen không?

- Tâm lý con gái tất nhiên cũng sẽ buồn, khó chịu chứ. Nhưng quan trọng đó cũng chỉ là vai diễn thôi. Tôi cũng ít gần gũi với diễn viên nữ lắm vì tôi ít được vào vai đào hoa. Tôi nghĩ sau này nếu kết hôn, cả hai cùng nhau quản lý tài chính của gia đình, bởi như vậy mới thoải mái, ai cũng có khoản riêng để trang trải. Tôi sòng phẳng lắm, có một quỹ chung cho hai người cùng xài. Tôi không cần phải cao sang hay đẹp, chỉ cần hiểu nhau và chung thủy với nhau thôi.

* Mạc Văn Khoa có thể chia sẻ dự định của anh trong tương lai?

- Năm nay, tôi vẫn tham gia Ơn giời cậu đây rồi. Đây là gameshow tôi rất thích. Được làm trưởng phòng, tôi vừa hạnh phúc nhưng cũng vừa lo nữa. Tôi sẽ cố gắng làm sao để hoàn thành thật tốt. Thứ hai, tôi muốn tập trung điện ảnh nhiều hơn để có những vai diễn khác với mình từ trước giờ. Có thể là một thể loại hành động, đánh đấm hay phim tâm lý, kinh dị… Hi vọng sẽ được mọi người yêu mến và đón nhận.

* Cảm ơn Mạc Văn Khoa. Chúc anh sức khỏe và thành công trong tương lai.