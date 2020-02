‘Map of the Soul: 7’ của BTS vừa ra mắt đã tự phá vỡ kỷ lục

Album đánh dấu 7 năm hoạt động của 7 chàng trai vô cùng đặc biệt khi có 20 ca khúc, không những để BTS xuất hiện bằng đĩa đơn “mở đường” Black Swan mà ca khúc chủ đề ON có đến 2 MV.

Giới phê bình đánh giá cao

Chỉ trong vòng 2 giờ sau khi ra mắt vào lúc 18 giờ ngày 21.2 giờ Hàn Quốc (tức 16 giờ ngày 21.2 giờ Việt Nam), doanh số Map of the Soul: 7 của BTS phá vỡ kỷ lục trên bảng xếp hạng Hanteo (biểu đồ thống kê lượng tiêu thụ lượng album cứng thực tế từ các cửa hàng có liên kết với Hanteo) của Hàn Quốc, với 2.183.000 đĩa.

Điều này có nghĩa BTS đang là nghệ sĩ Hàn Quốc đạt doanh số 2 triệu đĩa nhanh nhất và Map of the Soul: 7 hiện giữ kỷ lục về số lượng đĩa được bán nhiều nhất trong một ngày trên Hanteo. Map of the Soul: 7 bán được 2.653.050 đĩa trong ngày đầu tiên. Trước đây, BTS từng lập kỷ lục doanh số bán đĩa tuần đầu trên Hanteo sau khi album Map of the Soul: Persona lên kệ ngày 12.4.2019, với 2.130.480 đĩa. Như vậy với Map of the Soul: 7, BTS tự phá vỡ kỷ lục doanh số tuần đầu của mình chỉ trong chưa đầy 2 giờ đồng hồ.

MV lần này của BTS đánh mạnh cả phần vũ đạo lẫn âm nhạc Ảnh: Koreaboo

Map of the Soul: 7 được các nhà phê bình khen ngợi. USA Today dẫn lời của cây bút của Forbes - Hugh McIntyre cho rằng phiên bản ca khúc ON thu âm cùng Sia là “một trong những bài hát hấp dẫn nhất của BTS”. Ca khúc chủ đề ON, gồm 2 phiên bản: một phiên bản do BTS thể hiện và một phiên bản có sự xuất hiện của “ca sĩ giấu mặt” Sia. Sia chỉ cùng các thành viên BTS thu âm, khác với Halsey – nữ ca sĩ từng có cú bắt tay khá thành công với nhóm BTS trong ca khúc Boy With Luv. Theo trang Soompi, tính đến 21.2, MV Boy With Luv vượt qua mốc 700 triệu lượt xem trên YouTube chỉ sau 10 tháng phát hành. Map of the Soul: 7 được các nhà phê bình khen ngợi. USA Today dẫn lời của cây bút của Forbes - Hugh McIntyre cho rằng phiên bản ca khúc ON thu âm cùng Sia là “một trong những bài hát hấp dẫn nhất của BTS”. Ca khúc chủ đề ON, gồm 2 phiên bản: một phiên bản do BTS thể hiện và một phiên bản có sự xuất hiện của “ca sĩ giấu mặt” Sia. Sia chỉ cùng các thành viên BTS thu âm, khác với Halsey – nữ ca sĩ từng có cú bắt tay khá thành công với nhóm BTS trong ca khúc Boy With Luv. Theo trang Soompi, tính đến 21.2, MV Boy With Luv vượt qua mốc 700 triệu lượt xem trên YouTube chỉ sau 10 tháng phát hành.

Món quà đặc biệt cho các ARMY

Cùng thời điểm album của nhóm ra mắt hôm 21.2, BTS tung ra MV ca khúc chủ đề ON phiên bản kinetic manifesto (hát tới đâu chữ sẽ chạy theo đó cùng với đồ họa trong MV). Với giai điệu bắt tai, tiết tấu dồn dập của nhạc dance, ca khúc ON bùng nổ ngay từ những giây đầu tiên, những màn vũ đạo ấn tượng xuyên suốt MV. BTS chỉ sử dụng bối cảnh duy nhất thay vì đổi cảnh liên tục trong MV, làm người xem tập trung hơn vào âm nhạc và vũ đạo của nhóm.

Tờ The Star của Malaysia khen ngợi MV vừa có thể dung hòa thị hiếu của người xem vừa có màn trình diễn đầy tính nghệ thuật . Tính đến sáng nay, lượt view phiên bản MV đầu tiên ON của BTS được ghi nhận gần 33 triệu và hơn 4,3 triệu lượt thích. Khán giả Việt Nam cũng không nằm ngoài cuộc chơi khi chỉ vỏn vẹn 8 tiếng kể từ lúc ra mắt, MV ở vị trí top 1 trending YouTube.

Đặc biệt, BTS là nghệ sĩ châu Á đầu tiên kết hợp với Spotify phát hành album Map of the Soul: 7 The Enhanced Album, gửi tới người hâm mộ các nội dung độc quyền của nhóm bao gồm những khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình 7 năm, thông điệp mà nhóm muốn truyền tải qua album này cũng như những suy nghĩ của BTS về hành trình 7 năm tiếp theo. Đây được xem như món quà đặc biệt dành tặng các ARMY (những người hâm mộ nhóm BTS).

BTS khiến ứng dụng Tiktok "sập" trong một khoảng thời gian ngắn do lượng truy cập quá nhiều Ảnh: WireImage

Ngay sau khi được công chiếu trên kênh YouTube chính thức của Big Hit Entertainment, các từ khoá #7TODAY và #ONChallenge lần lượt nhanh chóng lên vị trí thứ 2 và thứ 1 trên trending toàn cầu tại Twitter. Theo hãng tin AFP, 12 giờ đồng hồ trước khi album được phát hành chính thức toàn cầu, ít giây sau khi teaser 30 giây của MV ON xuất hiện trên TikTok, ứng dụng này không thể truy cập toàn cầu. Lỗi 502 xuất hiện khắp nơi khiến người hâm mộ xôn xao. Tuy nhiên, đây mới chỉ là phiên bản đầu tiên của MV ON được ra mắt. Phiên bản MV thứ 2 sẽ được các chàng trai BTS ra mắt vào 18 giờ (giờ Hàn Quốc) ngày 28.2. Ngay sau khi được công chiếu trên kênh YouTube chính thức của Big Hit Entertainment, các từ khoá #7TODAY và #ONChallenge lần lượt nhanh chóng lên vị trí thứ 2 và thứ 1 trên trending toàn cầu tại Twitter. Theo hãng tin AFP, 12 giờ đồng hồ trước khi album được phát hành chính thức toàn cầu, ít giây sau khi teaser 30 giây của MV ON xuất hiện trên TikTok, ứng dụng này không thể truy cập toàn cầu. Lỗi 502 xuất hiện khắp nơi khiến người hâm mộ xôn xao. Tuy nhiên, đây mới chỉ là phiên bản đầu tiên của MV ON được ra mắt. Phiên bản MV thứ 2 sẽ được các chàng trai BTS ra mắt vào 18 giờ (giờ Hàn Quốc) ngày 28.2.

Trước khi Map of the Soul: 7 phát hành, nhà phân phối Dreamers Company cho biết album đã được đặt hàng trước tới 4,02 triệu đĩa, trở thành album có số lượng đặt trước cao nhất từ trước đến nay của BTS nói riêng và K-pop nói chung.