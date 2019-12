Mariah Carey nhận 3 kỷ lục Guinness mới nhờ bài hát ra đời cách nay 25 năm

Nữ danh ca trứ danh xứ cờ hoa Mariah Carey , người từng được tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới gọi bằng biệt danh trìu mến là "chim sơn ca", vừa ghi tên mình vào sách kỷ lục thế giới với hàng loạt cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp âm nhạc.

Theo The Hollywood Reporter, khi đang biểu diễn trong liveshow All I want for Christmas is you (đồng thời cũng là tên bài hát) ở nhà hát Colosseum, thành phố Las Vegas (Mỹ), giọng ca Emotions bất ngờ được Michael Empric, người đứng đầu Tổ chức Guinness Thế giới lên sân khấu trao tặng danh hiệu trong sự ngỡ ngàng xen lẫn phấn khích của người hâm mộ.

Để ăn mừng sự kiện đặc biệt này, danh ca sinh năm 1970 đã đăng tải dòng trạng thái vui mừng lên tài khoản Instagram cá nhân. Bài viết của cô nhận được nhiều lời chúc mừng từ người hâm mộ.

Bà mẹ hai con nhận giải Kỷ lục Guinness khi đang biểu diễn trên sân khấu Ảnh: Chụp màn hình tạp chí Forbes

Bài hát All I want for Christmas is you, do nữ ca sĩ và Walter Afanasieff sáng tác, hãng Columbia Records phát hành vào đầu tháng 11.1994 giúp cô có được vinh dự này. Nhạc phẩm có tuổi đời 25 năm, cứ mỗi dịp Giáng sinh đến, người hâm mộ lại tìm nghe câu chuyện của một cô gái khước từ quà cáp đêm Noel, nàng chỉ muốn được bên cạnh người mình yêu. Chính lượt nghe tác phẩm khủng thời gian qua từ fan giúp cho nữ ca sĩ nhận được 3 kỷ lục Guinness.

Các kỷ lục mà giọng ca huyền thoại được ghi nhận nhờ bài hát của mình là nữ ca sĩ có bài hát đạt lượng nghe khổng lồ dịp lễ, nằm trong danh sách Billboard Hot 100; bài hát có số lượng nghe khủng trên nền tảng chia sẻ nhạc trực tuyến Spotify tháng 12.2018 là 10,8 triệu lượt chỉ trong vòng 24 giờ giúp cho cô thu lời khủng và bài hát Giáng sinh nhiều tuần liền thống trị bảng xếp hạng đĩa đơn Anh quốc. Những kỷ lục đáng nể này của nữ nghệ sĩ sẽ xuất hiện trong quyển sách Kỷ lục Guinness Thế giới 2020.

Theo tạp chí Forbes, nhạc phẩm có sức sống vượt thời gian của bà mẹ hai con thời gian qua đã thống trị nhiều bảng xếp hạng âm nhạc của 25 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới chứ không riêng gì Mỹ. Dựa trên số liệu thu thập được từ YouTube cùng nhiều trang phân tích khác, Forbes tiết lộ tuần lễ vừa qua ở Mỹ cũng như trên thế giới tìm nghe lại bản nhạc xưa phần vì dịp lễ Tạ ơn, phần vì lễ Giáng sinh đang gần kề. Bài hát leo lên vị trí 37 trong danh sách những nhạc phẩm nghe nhiều nhất ở Mỹ tuần qua, xếp thứ 56 trong những nhạc phẩm nghe nhiều nhất thế giới. Bên cạnh đó, nhạc phẩm xếp vị trí thứ 4 trong danh sách những bài hát nghe nhiều ở Iceland, xếp thứ 5 ở Đan Mạch, xếp thứ 6 ở Na Uy, cùng hạng 8 ở Anh và Canada.