Taylor Swift được Billboard vinh danh ‘Phụ nữ của thập kỷ’

Lý giải về quyết định này, đại diện Billboard cho biết Taylor Swift là một trong những nghệ sĩ tài năng và có nhiều đóng góp nhất của thập kỷ. Giải thưởng “Phụ nữ của thập kỷ” sẽ được trao cho Taylor Swift tại sự kiện Women in Music diễn ra ở nhà hát Hollywood Palladium, TP Los Angeles (Mỹ). Sự kiện diễn ra vào ngày 12.12 cũng sẽ vinh danh Alanis Morissette với giải thưởng biểu tượng (Icon Award), Nicki Minaj với giải thưởng người thay đổi cục diện ca nhạc ( Game Changer).

Trong suốt sự nghiệp âm nhạc của mình, Taylor Swift liên tục "công phá" các bảng xếp hạng và đạt được nhiều thành tựu lớn. Kể riêng các bảng xếp hạng của Billboard, “Rắn chúa” đã có 5 album đạt vị trí quán quân tại Billboard 200, 5 singles No.1 tại Billboard Hot 100 và 2 giải thưởng “Người phụ nữ của năm” (Woman of the Year) do Billboard bình chọn. Ngoài ra, cô cũng giành được nhiều giải thưởng lớn, bao gồm giải Grammy danh giá.