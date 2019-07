Marvel trả cát-sê bao nhiêu cho Người nhện Tom Holland?

Sau sự ra đi của Iron Man và Black Widow trong Avengers: Endgame, Marvel đã kịp thời xoa dịu khán giả khi trình làng tác phẩm Spider-Man : Far From Home. Bộ phim thứ 23 trong vũ trụ điện ảnh gây ấn tượng với kịch bản mới mẻ cùng dàn diễn viên nổi tiếng. Trong đó, “siêu nhện” Tom Holland hiện là gương mặt được yêu thích của khán giả trẻ bởi vẻ điển trai cùng phong cách diễn xuất ấn tượng.

tin liên quan 'Spider-Man: Far From Home' có gì đáng mong đợi? Trong suốt quá trình tham gia diễn xuất trong các tác phẩm của vũ trụ điện ảnh Marvrel, Tom Holland đã mang về tài khoản số thù lao khủng ở vị trí một diễn viên trẻ. Được biết, nam tài tử đã nhận được 250.000 USD ( khoảng 5,8 tỉ đồng) khi góp mặt trong Captain America: Civil War với vai Người Nhện vào năm 2016. Trong suốt quá trình tham gia diễn xuất trong các tác phẩm của vũ trụ điện ảnh Marvrel, Tom Holland đã mang về tài khoản số thù lao khủng ở vị trí một diễn viên trẻ. Được biết, nam tài tử đã nhận được 250.000 USD ( khoảng 5,8 tỉ đồng) khi góp mặt trong Captain America: Civil War với vai Người Nhện vào năm 2016.

Theo công bố trên tờ The Richest, chuyên trang thống kê tài sản của người nổi tiếng cho biết nam tài tử xứ sở sương mù đã kiếm được 1,5 triệu USD (tương tương 34 tỉ đồng) nhờ thủ vai Người nhện trong tác phẩm Spider-Man: Homecoming. Được biết, bộ phim Người Nhện: Trở về nhà với sự góp mặt của diễn viên 23 tuổi đã đạt doanh thu hơn 880 triệu USD. Đây được xem là thành tích ấn tượng giúp cải thiện chế độ lương bổng của nam diễn viên.

Tom Holland kiếm được 1,5 triệu USD từ Spider-Man: Homecoming Ảnh: Marvel Studios

Hiện tại, mức lương của “Siêu nhện” trong Avengers: Infinity War (2018) chưa công bố chính thức. Tuy nhiên, theo ước tính, diễn viên sinh năm 1996 có thể kiếm được 3 triệu USD (gần 70 tỉ đồng), mức thù lao tăng lên đáng kể từ sau sự thành công của tác phẩm độc lập đầu tiên của anh. Trước đó, nam đồng nghiệp Robert Downey Jr. gây sốc khi kiếm được 75 triệu USD (giá trị lên đến 1.740 tỉ đồng) trong vai Người sắt từ bộ phim trên.

Ngoài ra, thù lao của “Nhện nhí” Anh quốc trong bom tấn thứ 22 cũng được Marvel giữ kín. Theo báo cáo trên trang Celebrity Net Worth, giá trị tài sản ròng của “nhện nhí” hiện tại là 4 triệu USD (khoảng 93 tỉ đồng).

Từ sau thất bại của The Amazing Spider-Man 2, Sony Pictures đã quyết định thuê đội ngũ sản xuất của Marvel để lần nữa “hâm nóng” series Người nhện. Đồng thời, việc để Spider-Man gia nhập vũ trụ điện ảnh Marvel cũng khiến cho nhân vật này được chú ý hơn. Sau cuộc tuyển chọn gắt gao, Tom Holland chính thức ký hợp đồng hợp tác với hãng trong 6 bộ phim, với 3 tác phẩm độc lập và 3 lần xuất hiện trong các bộ phim lớn của Marvel Studios do Disney phân phối. Hiện tại, nam diễn viên người Anh đã chỉ còn lại một bộ phim độc lập trước khi hợp đồng kết thúc.

Tom Holland sinh năm 1996 tại Anh quốc. Anh hiện là nam diễn viên triển vọng của hãng điện ảnh Marvel. Nam diễn viên bắt đầu tham gia nghệ thuật sau khi được phát hiện năng khiếu nhảy múa từ thời trung học. Sau đó, “Nhện nhí” theo học chuyên ngành Nghệ thuật biểu diễn tại trường BRIT.

Năm 2008, Tom Holland bắt đầu xuất hiện trong vở nhạc kịch sân khấu nổi tiếng như Billy Billy Elliot. Hai năm sau, chàng trai trẻ ghi dấu ấn trong In The Heart of the Sea và The Impossible, các tác phẩm nhận về những tín hiệu tích cực từ giới phê bình lẫn người hâm mộ. 2015, Tom Holland chính thức tham gia vũ trụ Marvel và trở thành một trong những siêu anh hùng đặc biệt của hãng này.